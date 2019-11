Bauk: Očito je HDZ zaključio da će si time nanijeti štetu...

Za sad nitko od HDZ-ovih zastupnika nije se očitovao preokretu odnosno odluci vodstva EPP-a da neće imati tehničke sastanke u Saboru, a prije kongresa stranke zakazanog u zagrebačkoj Areni. Oporbeni zastupnici stava su kako su pritisci urodili plodom te da su zaštitili dignitet Sabora.

Arsen Bauk (SDP) kazao je kako je HDZ, zbog pritiska javnosti i opozicije odustalo od loše ideje da se sabornica iznajmi EPP-u ji stava je da je to jedan mali korak u zaštiti dostojanstva institucija zemlje i Sabora. Prokomentirao je i neslužbeno objašnjenje iz HDZ-a da je to učinjeno na zahtjev EPP-a kako ne bi nanosili štetu svojoj članici. Bauk sumnja da europski pučani više razmišljaju o šteti HDZ-u nego što o tome razmišlja sam HDZ.

- Očito je HDZ sam zaključio da će mu se nanijeti šteta, a europski pučani su samo izgovor - rekao je Bauk.

I Miro Bulj (Most) stava je da su "obranili dignitet Sabora". Podsjetio je da je predložio zaključak kojim je tražio da zastupnici glasaju o iznajmljivanju sabornice, ali da to šef Sabora nije htio uvrstiti na raspravu.

- Oni su donijeli tu odluku jer je to nepravedno prema ovom Domu i to je sramotna odluka jer bi se jedino u Hrvatskoj od svih zemalja u EU to dogodi.U zadnjem trenutku štite svog partnera HDZ jer kako dozvoliti da u vrijeme Vukovara u Saboru bude stranka u kojoj su četnik Aleksandar Vučić i fašist Antonio Tajani - kazao je Bulj,.

Krešo Beljak (HSS ne misli da je to pobjeda.

- To je i dalje figa u džepu. Figu koju su držali cijelo vrijeme Plenković i HDZ, a sada su je stavili u džep. Ne mijenja se činjenica da su Aleksandar Vučić i Andrej Plenković dio iste europske obitelji - rekao je Beljak.

Naveo je kako bi bilo previše gledati četnika kako govori u hrvatskoj sabornici, čovjeka koji je 1995. godine u Glini govorio da ovo nikada neće biti ustaška Hrvatska, a sada da govori u „ustaškom“ Saboru.

- To bi bilo previše i za Plenkovića, ali on će biti u Zagrebu, bit će dio iste obitelji i to apsolutno ništa ne mijenja na stvari. Svi oni koji imaju imalo zdravog razuma znaju da su HDZ i Srpska radikalna stranka de facto ista stranka - zaključio je šef HSS-a.