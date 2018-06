'Predsjednica je zadnje vrijeme u sukobu i s Vladom i oporbom'

Predsjednica se bavi tzv. hiperaktivnim glavinjanjem i šteti državi, poručio je SDP-ovac Arsen Bauk gostujući u studiju 24sata.

- Predsjedica je prisegnula da će poštovati Ustav i zakone, neka se drži svoje prisege. Ovo što radi u zadnje vrijeme je, može se reći, hiperaktivno glavinjanje. Svojim idejama se dovela u sukob i s Vladom i s opozicijom i dijelom s parlamentarnim strankama, teško je sada više zaključiti koja je njezina politička pozicija - rekao je Bauk.

POGLEDAJTE VIDEO

Kazao je i kako je parlamentarna većina sada 'tanka' i dodao da je SDP protiv ove Vlade.

- Što se tiče tzv. velike koalicije, pa mi moramo već papagajski ponavljati, protive ove Vlade smo i na izbore ćemo ići da pobjedimo. To nije naš nikakav plan B, nema abeceda toliko slova - rekao je Bauk.

Rejting stranke nije htio komentirati, rekavši kako nikada javno ne kritizira unutarnje stranačke stvari.

- Ulaskom u stranku vi prihvaćate neka pravila, a ono osnovno kućno je da ono što se govori unutra, ostaje unutra, 'what happens in partija, stays in partija'. Kad budem imao potrebu onda ću o tome govoriti i pisati na Facebooku. Kada govorim u ime stranke, onda govorim o stranačkom programu i onome što radimo. Iako, ima i onih koji ne rade ništa drugo nego se samo izjašnjavaju - rekao je Bauk.

O rejtingu predsjednika stranke Davoru Bernardiću rekao je kako se stalno piše o njegovoj smjeni i da je to medijima najatraktivnija tema.

- Mogu samo reći da postoje pravila stranke kako se predsjedniku skraćuje mandat ili ga se smjenjuje. Predsjednik sam treba brinuti o svojem rejtingu. U stranci postoji prostor gdje mogu izraziti svoja nezadovoljstva, ovo nije prostor za to. A što se tiče rejtinga stranke, treba stalno raditi na tome da on raste i cijelo rukovodstvo stranke o tome treba voditi računa. Ja sam se u javnim istupima trudio braniti boje u crvenom dresu i ne zaprljati ga, ne prozivam stranačke kolege niti iznosim špekulacije - rekao je.

Bauk je rekao i da će od Ustavnog suda tražiti da razmotri referendumska pitanja o izmjenama izbornog zakona.

- Što se tiče prvog pitanja, tu se radi o smanjenju manjinskih prava, a zašto tražimo ocjenu ustavnosti drugog morat ćemo detaljnije obrazložiti, jer je već u javnosti percepcija da se drugo pitanje poslužilo kao mamac da se potpiše prvo - kazao je.