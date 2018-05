'Bauljao je kao zombi. Gledao je u prazno, nije mogao pričati'

Dječak (11) iz South Walesa pretvorio se u "zombija" nakon što je zapalio smotanu cigaretu u kojoj je bila opasna droga Spice, tvrdi njegova majka.

Jade Johns kazala je da je Logana zatekla kako usred noći baulja po kući i pokušava izaći van. Nešto je nesuvislo mrmljao. Mislila je da mjesečari pa ga je poslala nazad u krevet. Kad je oko 7 sati došla u njegovu sobu da ga probudi za školu, dječak nije reagirao, piše Mirror.

- Bilo je strašno, nije mogao ništa reći, u njegovom pogledu bila je praznina. Izgledao je kao zombi - kaže majka koja je sina brzo odvezla u bolnicu.

- U bolnici je postao ljut i agresivan. U njemu je bila nadljudska snaga. U tom tijelu nije bio 11-godišnji dječak. Ni liječnici nisu znali što se događa - dodaje.

Nakon gotovo 33 sata u bolnici, dječak je napokon došao k sebi, ali nije se ničega sjećao. Mislio je kako su ga tek doveli u bolnicu, a još danima patio je od jakih glavobolja.

- Bilo je užasno, najstrašniji trenutak u mom životu. Nikad dotad nisam tražila pomoć od Boga - kaže majka.

Dječakova sestra otkrila je da mu je netko, nakon što je već zapalio cigaretu, prišao i rekao da je unutra iz šale stavio Spice.

- Došao je kući i normalno se ponašao, pojeo je ručak, a onda se nekoliko sati kasnije sve izdogađalo. Netko drugi možda ne bi imao toliko sreće, neko drugo dijete je na isti način moglo umrijeti - kaže Jade.

Iako liječnici nisu mogli analizom urina ili krvi utvrdi da je dječak konzumirao Spice, s obzirom na nuspojave zaključili su da je uzeo opasnu drogu.

Prodaje se pod raznim imenima: K2, Galaxy Rainbow...

Spice se odnosi na širok spektar biljnih mješavina koje izazivaju iskustva slična onim pri konzumiranju marihuana (kanabisa) i koji se prodaju kao 'sigurne' legalne alternative te droge.

Prodaje se pod mnogim imenima uključujući K2, lažna trava (fake weed), Yucatan Fire, Skunk, Moon Rocks, Galaxy, Rainbow, te ostalima pri čemu je navedeno da 'nisu za ljudsku uporabu'. Ti proizvodi sadrže sasušene isjeckane biljke i kemijske aditive koji su odgovorni za psihoaktivne efekte (mijenjaju stanje svijesti).

Teško se detektira, konzumiraju je srednjoškolci

Etikete na proizvodu Spice često tvrde da sadrže „prirodne“ psihoaktivne materijale koji se dobivaju od različitih biljaka. Proizvod Spice zaista sadrži osušene biljke, ali kemijska analiza otkriva da su njezini sastojci sintetički (ili dizajnerski) kanabinoidni spojevi.



Proizvodi Spice su popularni među mladih ljudima te ih najčešće konzumiraju stariji srednjoškolci. Popularnosti ove droge doprinio je olakšani pristup drogi te kriva percepcija Spice-a kao 'prirodnog' proizvoda koji je stoga i bezopasan. Još jedan faktor ključan za prodaju je taj što se kemikalije upotrebljavane za proizvodnju Spice-a ne detektiraju lagano u standardnim testovima na droge.

Konzumira se pušenjem

Neki proizvodi Spice-a se prodaju kao 'tamjan', no zapravo više sliče potpourri-u. Kao i marihuana, Spice se najčešće konzumira pušenjem. Ponekad se Spice miješa s marihuanom ili se priprema kao biljna infuzija za piće.

Bolje raspoloženje, relaksiranost

Konzumenti Spice-a govori o iskustvima sličnim iskustvima konzumenata marihuane - bolje raspoloženje, osjećaj relaksiranosti i promijenjena percepcija. U nekim slučajevima efekti Spice-a su čak jači od efekata marihuane. Neki konzumenti su se izjasnili o psihičkim efektima poput anksioznosti, paranoje i halucinacija.

Do sada nije bilo znanstvenih istraživanja o efektima djelovanja Spice-a na ljudski mozak, no ono što do sada znamo jest da smjesa kanabinoida pronađena u proizvodima Spice-a utječe na iste stanične receptore kao i THC (glavni psihoaktivni sastojak marihuane). Neke od smjesa pronađenih u Spice-u mnogo jače utječu na te receptore što može dovesti do mnogo jači i nepredvidivih posljedica. Upravo iz razloga što je kemijski sastav mnogih proizvoda prodavanih kao Spice nepoznat moguće je da neke vrste sadrže supstance koje mogu imati izuzetno različite posljedice od očekivanih.

Povraćanje, uzrujanost, halucinacije...

Konzumenti Spice-a izvještavaju o simptomi koji uključuju ubrzani rad srca, povraćanje, uzrujanost, zbunjenost i halucinacije. Spice može također povećati krvni pritisak i prouzrokovati smanjenje dotoka krvi do srca (myocardial ischemia). U nekoliko slučajeva povezan je sa srčanim udarima. Česti korisnici mogu iskusiti simptome ustezanja i simptome ovisnosti.

Još uvijek nema dovoljno podataka o utjecaju ovih proizvoda na ljudsko zdravlje te razinu toksičnosti, no zabrinjava potencijalna prisutnost štetnih teških metala u Spice mješavinama. Bez daljnjih analiza teško je utvrditi kolika je ta bojaznost opravdana.

U Republici Hrvatskoj u prosincu 2014. generička skupina ovih vrsta tvari stavljena je na Popis droga, čime su brojni spojevi postali ilegalni. Također je u Republici Hrvatskoj zabilježeno više trovanja te smrtni slučaj uzrokovan zlouporabom ove vrste supstanci.

Posebnu opasnost predstavlja što nije poznato kojim kemijskim aditivima se navedeni pripravci prskaju, te u kojim količinama.

Dječak (15) pušio 'osvježivač zraka', poplavio i preminuo...

Zašto ste mu dali da to puši? Zašto ste ga ostavili , vikao je kroz suze dječak ispred jedne zagrebačke srednje škole. Dan ranije preminuo im je prijatelj (15) .

U veljači 2015. on je nakon nastave s prijateljicama otišao do Smart shopa u Petrinjskoj . Kupili su "osvježivač zraka", sušeno bilje koje je zapravo zamjena za aromatska ulja. Dječak je bilje smotao u rizlu, baš kao džoint, te zapalio.

Ubrzo se požalio da mu je loše. Prijateljice su otišle po pomoć. Iako su se jako brzo vratile, dječaku više nije bilo pomoći.

- Nažalost, već je bio ljubičast - ispričala nam je djelatnica iz obližnjeg ureda...

Djelatnici Hitne pomoći mogli su samo konstatirati smrt. Njegovo tijelo prevezeno je na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku.