Baybars Altuntaş: Kako sam iz autobusa došao do superauta

Svjetski poznati turski poduzetnik, investitor i promotor start-upova Baybars Altuntaş ovaj tjedan dolazi u Hrvatsku, gdje će održati nekoliko predavanja, ali i susreta na visokoj razini.

Osnivač i predsjednik Svjetskog foruma poslovnih anđela (WBAF), organizacije koja je posvećena osnaživanju malih poduzetnika i start-upova, te dobitnik brojnih priznanja na svjetskoj razini u Zagrebu će se sastati s ministricom regionalnih fondova i europskih fondova Gabrijelom Žalac, dubrovačkim gradonačelnikom Matom Frankovićem, čelnicima Grada Splita, te će posjetiti krapinsko-zagorsku županiju.

Ambasador World Enterpreneurship Foruma za Tursku i Balkan jedan je od najcjenjenijih poslovnih ljudi u svijetu, a u Turskoj je i TV-zvijezda u showu "Shark's Tank". Njegova knjiga "Iz autobusa u superauto: kako sam postao velika televizijska zvijezda i proslavljeni ulagač" u kojoj mladim poduzetnicima nudi konkretne savjete za poslovni uspjeh i dugoročnu zaradu prodana je u više od 100,000 primjeraka u mnogim zemljama.

Baybars Altuntaš dobio je niz priznanja za poticanje mladih poduzetnika

Svojevremeno ga je američki predsjednik Barack Obama pozvao na Obama summit u Keniji kao važnog zagovaratelja start-upova i poticanja mladih na otvaranje svojih tvrtki, te jedinog poslovnog predstavnika iz Turske.

Baybars Altuntaş u Hrvatskoj će održati nekoliko predavanja - na dubrovačkom Sveučilištu, splitskom Ekonomskom fakultetu, te poslovnom inkubatoru splitskog Sveučilišta, gdje će ga ugostiti i rektor, dok će se u Zagrebu sastati predsjednikom Hrvatske gospodarske komore Lukom Burilovićem. Sa studentima će podijeliti svoja iskustva u poslovnom svijetu, a kako sam kaže, glavni mu je cilj podići svijest mladih poduzetnika o mogućnostima, te povezivanje poslovnih anđela i startupova u Hrvatskoj sa svjetskim tržištima. No prvenstveno im želi dati savjete o tome kako uspjeti s malim, ili nikakvim početnim kapitalom, jer je to bila pozicija s koje je i sam startao. Altuntas je dosad održao više od 200 predavanja i konferencija u 60-ak zemalja svijeta.



Posebno će zanimljivo biti njegovo sudjelovanje u specijalnom izdanju Business Cafea (druženje malih poduzetnika), u subotu 21. travnja u zagrebačkom hotelu Academia. Altuntas ističe kako je Hrvatska dobar start-up centar, gdje posebno pozitivno ocjenjuje i rad hrvatskog WBAF-a, te smatra da je poduzetnički duh u Hrvatskoj na visokoj razini.

Ipak, ističe, važno je stvoriti poslovnu klimu i izlaznu strategiju koja će poduzetnike uvjeriti da se isplati vratiti i ponovno ulagati. Tu je, kako je Altuntas istaknuo za portal Lider, ključna uloga burze koja mora razviti siguran ulagački okoliš za investiranje u startupe.

Baybars Altuntas u Hrvatskoj će boraviti od 18. do 22. travnja.

