BBC-jev novinar bio na skupu u Moskvi: Neki su došli prisilno, a studentima su obećali slobodno

Foto: Reuters/Pixsell/Twitter

Stadiona Lužniki, na kojem je Hrvatska 2018. godine osvojila srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu u Rusiji, u petak je bio poprište je proslave osme obljetnice ponovnog ujedinjenja Krima i Sevastopolja s Ruskom Federacijom. POGLEDAJTE VIDEO: Ima dovoljno ulja Ruski mediji izvještavaju u "velikom ruskom jedinstvu" i javljaju da je na stadionu bilo više od 95.000 ljudi te još 100.000 izvan njega. - Rusija, Rusija - skandiralo se stadionom na poticaj voditelja. Rusi obojeni, obučeni i ukrašeni u bijelim, plavim i crvenim bojama. Ipak, novinar i suradnik BBC-ja Will Vernon javlja da je sve bila velika predstava za javnost. Izvijestio je s lica mjesta i razgovarao s nekoliko ljudi na spomenutom skupu. "Mnogi su rekli da rade u javnom sektoru (npr. učitelji), te da su ih poslodavci prisilili da dođu na obljetnicu", napisao je Vernon u jednom od Tweetova. "Jedan čovjek, koji radi u moskovskom metrou, rekao nam je da su on i drugi zaposlenici bili prisiljeni na skup. Rekao je da će biti ovdje neko vrijeme pa da će otići, da on ne podržava rat", napisao je novinar. "U usporedbi s oporbenim skupovima, većina ljudi nije željela razgovarati, snimati se niti odgovarati na pitanja. Neki bi pokrili lice ili stavili kapuljače kad bismo rekli da smo novinari. Činilo se kao da im je neugodno ili ih je sramota što su tamo", nastavio je s Tweetovima. "Studenti su nam rekli da su imali mogućnost slobodnog dana od predavanja ako su bili na 'koncertu'. Neki od njih nisu ni znali da je događaj bio dijelom posvećen potpori ruskim snagama u Ukrajini", zaključio je Vernon. >>Stanje u Ukrajini iz minute u minutu pratite ovdje<<