Beba kod Labina se utopila u samo 20 centimetara vode

<p>U Vinežu pored Labina utopila se beba stara tek 17 mjeseci. Kako neslužbeno doznajemo, dijete se utopilo u dječjem bazenu, i to u dvadesetak centimetara vode. Dijete su pokušali reanimirati, odvedeno je i na Hitnu pomoć, ali, nažalost, nije bilo spasa. Susjedi s kojima smo razgovarali kažu nam da su utučeni zbog tragedije. Otkrivaju kako se radi o podstanarima koji nisu dugo tu.</p><p>- Ma to su mlađi ljudi, viđala sam ih. Šetali bi to dijete u kolicima. Ovo je strašno nešto - govori nam jedna od stanovnica Vineža.</p><p>Jedan susjed koji živi u neposrednoj blizini nesretne obitelji kaže da je tek saznao strašnu vijest. Došao je s posla i kći mu je rekla što se dogodilo.</p><p>- Nedavno su tu došli, ne mogu vam ništa sada reći. Zbilja, ne mogu. Svi smo utučeni tim slučajem - rekao nam je potreseni gospodin iz Vineža.</p><p>Lokalni portal Labinština info otišao je pred Hitnu pomoć. Kako navode, kad su došli pred medicinsku ustanovu, čuli su plač.<br/> - Netko od prisutnih je telefonirao i nekom s druge strane linije bolnim glasom rekao da ‘našeg malog nema više’ - javlja lokalni portal Labinština info.</p><p>Policijska uprava istarska potvrdila je da je jedno dijete preminulo na području Labina.</p><p>‘U utorak oko 13 sati, labinska policija zaprimila je dojavu s Hitne medicinske pomoći istoga grada da pokušavaju reanimirati dijete malo starije od godinu dana. Nažalost, dijete je preminulo, a policija zajedno s nadležnim državnim odvjetnikom na terenu utvrđuje sve okolnosti ovoga događaja’, izvijestila nas je glasnogovornica istarske policije Suzana Sokač.</p><p>Nakon provedenog očevida bit će poznato više informacija o okolnostima ove tragedije, kao i o eventualnim krivcima.</p>