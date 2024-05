Beba se čudesno oporavlja, evo koja procedura čeka malenog Ivana: 'Ova je priča specifična'

Srećko, zvao sam ga tim imenom jer je od bebe koja je bila ostavljena na hladnoći pod takvim okolnostima sad beba koja je izvrsno napredovala u samo dan i pol. Dječak je zdrav i već smo ga izvadili iz inkubatora. Sad ga svi zovemo Ivan, tako su ga prozvale liječnice i sestre na Odjelu neonatologije. Dale su mu ime po meni jer sam ga ja primio tu noć kad ga je dovezla Hitna iz Zaprešića, počeo je priču dr. Ivan Zovko, pedijatar s Odjela neonatologije KB-a Sveti Duh za 24sata.

Preksinoć mu je stigao poziv ginekologinje iz njihove bolnice, a koja je primila poziv Hitne iz Zaprešića da im stiže pothlađena beba. Prvi put u životu susreo se s takvim slučajem, baš kao i njegove kolege na odjelu.

- Kolegica mi je rekla da je Hitna na putu do nas. Inače je tu noć na našem odjelu bilo mirno. Uzeli smo torbu s medicinskom opremom i svi se spustili da bismo dočekali Hitnu, koja je stigla za dvije minute. Prvi sam se put susreo s takvim slučajem. U tom trenu ne razmišljate nego smo se fokusirali na medicinski dio, na to da je dijete stiglo s hladnoće, kiše... Znali smo da će biti pothlađeno. Odmah smo ga zbrinuli. Stavili smo ga u inkubator i napravili sve postupke. Dijete je vrlo brzo te klinički dobro i povoljno odgovorilo na medicinske postupke - otkriva nam dr. Zovko i dodaje kako je beba miljenik svih zaposlenika odjela. U utorak su svi, dodaje, još bili pod adrenalinom zbog cijele situacije, a u srijedu su emocije izašle na vidjelo. Voditeljica Odjela neonatologije, dr. Rebeka Ribičić, rekla nam je da je beba sad odlično.

Beba miljenik nacije

- Više nije u inkubatoru. Lijepo jede, ima apetit, glasno plače i sav je živahan.​ Ima 2330 grama. Sad još malo gubi na kilaži jer je tako sa svom novorođenčadi poslije porođaja - kazala nam je.

Dr. Zovko dodaje da je beba već postala i miljenik nacije, koja se udružila u želji da pomogne bebi, pa je tako neki žele posvojiti, donirati joj opremu, a i odjelu bolnice nude donacije.

- Dijete je odjelni miljenik. Danas je primilo i blagoslov, došao je svećenik - kazao nam je.

Dodaje da nije jedini u procesu brige o njemu već su tu i ostale liječnice i sestre.

- Treba pohvaliti mladiće koji su prvi vidjeli dijete, ali i tim Hitne. Pa i moj tim sestara. Lijep je osjećaj da su vaši postupci ishodovali dobrom osjećaju. Nadam da će dijete biti dobro i dalje - kazao je dr. Ivan.

Pitali smo ga kako komentira to što su dječačića njegove kolegice nazvale po njemu.

- Pa drago mi je - dodao je kroz smijeh. Na to su njegove kolegice rekle kako ime Ivan znači "milost". Mali Ivan već ima ljubav velikog broja ljudi.

- U bolnici ga svi mazimo i pazimo. Tko god stigne, nosi ga. Čuvamo ga i volimo. Sve nam se bebe uvuku pod kožu, a pogotovo beba koja je tako stigla na svijet, pa su emocije još snažnije. Nije sam dok je s nama - poručuju nam dr. Zovko i dr. Ribičić.

A bebi Ivanu, ili kako god mu poslije bude ime, žele svu sreću svijeta.

'Žele ga posvojiti'

24sata razgovarala su i s ravnateljem KB-a Sveti Duh, dr. Igorom Alfirevićem, koji nam je otkrio da je beba dobro i da se lijepo razvija te da im stalno zvone telefoni jer ljudi na sve načine žele pomoći novorođenčetu.

- Svi su puni entuzijazma, nevjerojatna količina dobrote pokrenula se u priči o toj bebi. Imamo upite za posvajanje, kumstvo, opremanje bebe... Ljudi su pokazali ogromnu empatiju i dobrotu - otkrio je ravnatelj KB-a Sveti Duh o bebi koju su našli u ponedjeljak navečer u kanti za smeće u Zaprešiću.

Beba će biti oko mjesec dana u bolnici.

- Mora dosegnuti određenu težinu, no tu je i pitanje socijalne skrbi. Zakonodavac ima svoje propise.

Naime, ova je priča specifična. Mi smo, zahvaljujući našim bolničkim resursima, pokušavali pronaći drugi takav slučaj. Nismo ga imali u zadnjih 20 godina. Zapravo, imali smo zabilježen samo jedan takav slučaj, prije više od 20 godina, pa nemamo standardne postupke u takvim slučajevima - dodaje dr. Alfirević.

Pitali smo Hrvatski zavod za socijalni rad kakva je zakonom propisana procedura u ovakvim i sličnim slučajevima.

- Načelno, u slučajevima pronalaska svakog napuštenog djeteta, odnosno djeteta čiji su roditelji nepoznati, dijete se sukladno Obiteljskom zakonu stavlja pod skrbništvo kao dijete čiji su roditelji nepoznati i imenuje mu se skrbnik. U ovom slučaju, nakon otpusta iz bolnice, djetetu se priznaje usluga smještaja u kriznim situacijama te po potrebi i ostale usluge socijalne skrbi, a dijete se smješta u adekvatnu udomiteljsku obitelj ili ustanovu socijalne skrbi. Ako roditelji ostanu nepoznati i dijete ostane nepoznatog podrijetla, sukladno Obiteljskom zakonu, nakon isteka tri mjeseca od napuštanja djeteta, dijete stječe uvjete za posvojenje. Ako pronađu majku ili djetetovu širu obitelj, procijenit će daljnje poduzimanje mjera obiteljskopravne zaštite kako bi se zaštitila dobrobit i interes djeteta - kažu iz Hrvatskog zavoda za socijalni rad.

Imenovanje skrbnika

U praksi to izgleda tako da se djetetu prvo imenuje skrbnik, a uobičajeno je to stručnjak iz Područnog ureda, u ovom slučaju po mjestu pronalaska to je Zaprešić. Potom se donosi rješenje o smještaju i povjeravanju djeteta ustanovi ili udomitelju.

Provodi se hitna zdravstvena zaštita (redovna, cijepljenja i sl.) te se pokreće kaznena prijava protiv nepoznatog počinitelja. U ovom slučaju policija već provodi kriminalističko istraživanje zbog sumnje u pokušaj teškog ubojstva.

U roku od 30 dana donosi se rješenje o davanju imena i prezimena djetetu, za što je zadužen skrbnik uz suglasnost nadležnog područnog ureda. Ime Ivan, koje su mu nadjenuli u KB-u Sv. Duh kako ne bi bio "NN", samo je privremeno.

Dijete se nakon toga upisuje s određenim imenom i prezimenom u maticu rođenih i dodjeljuje mu se OIB.

Ako policija pronađe roditelja, preispituju se sve okolnosti koje su dovele do napuštanja, utvrđuju se okolnosti u obitelji te stručni tim donosi odluku o tome koje će obiteljske mjere predložiti sudu. To ne mora nužno biti lišenje roditeljske skrbi, sve ovisi o procjeni obiteljskih okolnosti.

Ako nisu pronađeni roditelji, najkasnije u roku od tri mjeseca od napuštanja djeteta pokreće se postupak posvojenja.