Bebe periske spašavaju u vrtiću

Ljušture su im prozirne, a dugačke su od 12 do 23 milimetra. U centru Aquarium Puli u kontroliranim uvjetima održavaju ih na životu

<p>Kako bi se periske spasile od izumiranja, na rovinjskom području u srpnju su na dvije lokacije postavljeni kolektori. U uvali Leso na dubinama od dva i četiri metra, a na sjevernoj obali otoka Katarina na dubinama od dva do osam metara.</p><p>Nakon pažljivog pregledavanja kolektora, na četiri metra dubine pronađeno je deset malih periski. Ljušture su im prozirne, a dugačke su od 12 do 23 milimetra. U centru Aquarium Puli u kontroliranim uvjetima održavaju ih na životu.</p><p>- Ove bebice uočio sam prilikom detaljnog pregleda u laboratoriju. S obzirom na veličinu od samo nekoliko milimetara teško je bilo uočiti ih golim okom, te sam ih pažljivo pregledao pod lupom i vidio da su sve žive. Žive male periske otišle su za Pulu i čuvaju se u kontroliranim i steriliziranim uvjetima. Kada dosegnu veličinu od oko deset centimetara, mogle bi se vratiti u prirodno stanište. No to nikako nije poželjno sve dok postoji parazit koji je i učinio pomor periski. Nadamo se da će ove preživjeti i narasti te se, kad za to dođe vrijeme, vratiti u more - kazao je dr. sc. <strong>Andrej Jaklin</strong> iz rovinjskog Centra za istraživanje mora.</p><p><strong>Milena Mičić</strong>, vlasnica pulskog Aquariuma, kaže da ličinke trebaju izuzeti iz prirode i kako njezin stručni tim radi sve da napreduju i rastu.</p><p>- Bebe periske nalaze se u našem ‘vrtiću za periske’ i hranimo ih te pazimo. Za sada ih imamo deset i vrlo smo sretni. Naš stručni tim daje sve od sebe kako bi bebe periske napredovale i rasle - rekla je.</p>