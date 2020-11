Našli devet periski kod Rovinja: 'One su nada za naše podmorje'

Te male školjke su dašak nade za hrvatsko podmorje u kojemu su od više stotina tisuća periski u moru preživjele samo njih četiri. Odrastat će u akvarijima

<p>Nakon što je prije nekoliko dana u kolektorima u podmorju Omiša na šest metara dubine pronađena jedna juvenilna periska, nove odlične vijesti dolaze i iz Rovinja.</p><p>Tu su kolektori ulovili čak devet malih periski dužine između 12 i 23 milimetra, a s obzirom na pretpostavku da se parazit Haplosporidia pinne, koji je uzrokovao pomor tih školjaka u cijelome Mediteranu, još nalazi u njihovu prirodnom okruženju, periskice su trenutačno u morskim akvarijima kako bi im se pružila maksimalna njega i pokušalo ih se održati na životu, rekla nam je<strong> Aleksandra Bel Dajković</strong> iz pulskog Aquariuma.</p><p>- Te male školjke su dašak nade za hrvatsko podmorje u kojemu su od više stotina tisuća periski u moru preživjele samo njih četiri. Dvije su kraj Pule, te po jedna u Zadru i Splitu. Sad uz njih imamo i ovih deset malih, koje su vrlo važne za daljnji opstanak vrste. S obzirom na to da još ne znamo jesu li i one napadnute parazitom, moramo ih nadgledati te planski i po protokolu, ali i u dogovoru sa znanstvenicima, tretirati tako da ćemo im smanjivati temperaturu mora na 13 stupnjeva, jer sve iznad toga budi parazita koji ih onda napada. Kad utvrdimo da je s njima sve u redu, bit će prebačene u druge bazene, ali zasad je to preuranjeno reći. Primjerice, u Španjolskoj su 2016. isto tako se radovali, a ličinke su im uginule - pojasnila je Aleksandra.</p><p>No kako su periske uopće dospjele do pulskog aquariuma, doznajemo od Centra za istraživanje mora iz Rovinja. Oni su, naime, u cilju spašavanja plemenite periske u Sredozemlju i u želji da je sačuvaju od izumiranja pokrenuli akciju postavljanja kolektora za prihvat mlađi na petnaest lokacija u našem dijelu Jadrana.</p><p>Početkom srpnja su u okolici Rovinja postavljeni nizovi kolektora na dvije pozicije, u uvali Leso na dubinama od 2 i 4 metra i na sjevernoj strani otoka Katarina, na dubinama od 2, 4, 6 i 8 metara. Set kolektora ispred bolnice izvađen je prošli tjedan, a nakon pomnog pregleda kolektora s 4 metra dubine pronađeno je devet živih periski. Riječ je o vrlo malim jedinkama prozirnih ljuštura, čija je dužina između 12 i 23 milimetra, a iz milja ih nazivaju i “bebe periske”. Kako bi ih održali na životu, smjestili su ih u akvarij s tekućom morskom vodom i potom transportirali u pulski aquarium.</p><p>Tamo ih je odvezla viša znanstvena suradnica Instituta, <strong>dr. sc. Ljiljana Iveša</strong>, koja nam je potvrdila kako su ih tamo odmah i nahranili.</p><p> Za jedinke koje su pronađene u rovinjskom akvatoriju za sada nije utvrđeno radi li se o potomcima odraslih periski nastanjenih u blizini Rovinja ili pridošlicama iz udaljenih područja Sredozemlja koje su u fazi planktonske ličinke doputovale morskim strujama - rekla je dr. sc. Iveša.</p>