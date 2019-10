Bebić o prodaji INE: 'Načelno smo razumjeli o čemu se radi'

Luka Bebić je, podsjećamo, 2008. i 2009. bio predsjednik Sabora.

- Stigla je ekonomska kriza i INA je bila u teškoj situaciji i gubicima. Vlasnička struktura je bila takva da je RH imala većinu dionica. Glavni partner bio je MOL s više od 25 posto dionica. Tražio se partner koji bi pomogao INI da izađe iz krize. Vlada je tražila rješenje a cijeli postupak je ispred vlade vodio potpredsjednik vlade Damir Polančec. On nas je na sjednicama HDZ-a, a vjerojatno i na sjednicama Vlade, vrlo dobro informirao o tom procesu. Rasprave su bile sadržajne i polemične, no ne sjećam se više pojedinosti, rekao je Luka Bebić.

- Mi nismo bili stručnjaci, ali smo načelno razumjeli o čemu se radi. Ljudi su postavljali pitanja, a na kraju su se odluke donosile jednoglasno - kazao je Bebić.

- Donosile su se političke odluke koje su oglašavane s koalicijskim partnerima. U jednom trenutku MOL je došao do 47 - 48 posto vlasništva, a RH je pala na 43 što je zahtijevalo odgovarajuće promjene u upravljanju. Sjetite se da je te 2008. Ukrajina blokirala dovoz ruskog plina do RH. To je bila jedna kompleksna situacija iz koje je trebalo naći izlaz. Mi smo tada imali potrebu da se plin prodaje jeftinije nego što je na tržištu. Zbog toga je trebalo neko rješenje i izdvojiti plinski biznis, rekao je.

- Ugovor s MOL-om predviđa da MOL ne može na slobodnom tržištu prodavati dionice INE i da Vlada ima pravo prvokupa u slučaju da se odluči na prodaju.

Na pitanje je li itko na sjednicama predsjedništva HDZ-a predlagao da se sa Fondom hrvatskih branitelja proba dogovoriti da RH zadrži 51% dionica u INI, odgovorio je:

- Nisam čuo, mislim da su oni to radili autonomno.

Luka Bebić rekao je i kako je na sjednicama predsjedništva stranke bilo situacija da Ivo Sanader ne bi uspio proći sa svojim prijedlogom, no na pitanje tužitelja sjeća li se konkretnog primjera rekao je kako se ne sjeća.