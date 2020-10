Beč ostaje crven s Michaelom Ludwigom na čelu grada

<p>Prema prvim rezultatima <strong>Michael Ludwig</strong> (SPÖ) ostaje gradonačelnik Beča s 43,08 posto glasova. Što se tiče budućeg koalicijskog partnera SPÖ se nije izjasnio. Kako bi zadržali stabilnost nagađa se da bi mogli nastaviti vladati sa Zelenima koji su osvojili povjerenje 12,22 posto glasača. Zeleni su se, na čelu sa dosadašnjom zamjenicom gradonačelnika <strong>Birgit Hebein</strong>, plasirali na treće mjesto.</p><p>Iznenađenje izbora bili su tirkizni. ÖVP na čelu s Gernotom Blümelom je doživio procvat i plasirao se na drugo mjesto s 18,46 posto. Na prošlim izborima 2015. godine osvojili su 9,24 posto glasova. Tako je stranka na čijem čelu je i kancelar Sebastian Kurz osvojila duplo više glasova. Blümel je inače i ministar financija pa su njegovu kandidaturu mnogi kritizirali kao proračunatu uvjereni da neće napustiti ministarsko mjesto kako bi bio zamjenik gradonačelnika. No, on je rekao da je spreman na to ukoliko ih SPÖ odabere kao koalicijskog partnera. </p><p>- Ovo je rezultat kakav ÖVP nikada nije postigao u Beču. Ovo je stvarno povijesni moment. Jako sam zahvalan na tome – rekao je za 24sata <strong>Gernot Blümel.</strong></p><p>Za razliku od 2015. kada je osvojio 30,79 posto, FPÖ je ovaj puta imao samo 8,91 posto glasova. To je strmoglavi pad, a pretpostavlja se da su glasovi desnice nakon Ibiza afere pripali upravo ÖVP-u. Bivši čelnik FPÖ-a <strong>Heinz-Christian Strache</strong> sada je na izbore izašao samostalno i osvojio 4,32 posto.</p><p>- U svibnju sam osnovao svoju stranku i ovo nisu rezultati koje smo očekivali. Protiv mene se vodila negativna kampanja. Prošle godine sam ponudio FPÖ-u da ostanemo zajedno, da ne nasjedamo na intrige i igre, no na žalost moja ruka nije prihvaćena - rekao je Strache za 24 sata.</p><p>Liberalna stranka NEOS koja je osvojila 6,93 glasova, samo 0,77 posto više nego na prošlim izborima na naše pitanje o koaliciji je rekla kako bi je rado ostvarila s SPÖ-om. Prema anketi 36 posto građana želi da ostane dosadašnja koalicija SPÖ- Zeleni, 14 posto priželjkuje SPÖ s ÖVP-om, a 9 posto s NEOS-ima. Predstoje dani trgovanja.</p><p>Ovo su samo prvi rezultati glasanja, a konačni rezultat se očekuje do utorka.</p>