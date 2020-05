Bečanima daju vaučere od 25 i 50 eura da podrže ugostitelje

Vlada će na nacionalnoj razini subvencionirati ugostitelje sa 10 posto manje poreza na bezalkoholna pića. Unatoč olakšica za ugostitelje to je značilo da će gosti u konačnici još uvijek plaćati istu cijenu. Prema anketama moć konzumerizma je pala i 43 posto kućanstava ima manja primanja kao ishod trenutne krize.

Kako bi s druge strane potaknuli konzumerizam u ugostiteljstvu grad Beč će izdati vaučere u vrijednosti od 40 milijuna eura. Otprilike 950.000 domaćinstava u Beču dobit će vaučere koji će vrijediti od sredine lipnja do kraja rujna. Kućanstva za jednu osobu dobivaju 25 eura, za višečlana domaćinstva 50 eura koje će moći zamijeniti za konzumaciju u lokalnim restoranima i barovima.

U Beču ima oko 6.000 restorana sa 60.000 zaposlenih. Zarada iz tog sektora je 1,4 milijarde eura godišnje. Tu je i još 3.000 kafića u kojima će se moći koristiti bonovi. Prema riječima direktora poduzetničke komore, Waltera Rucka, promet će biti umanjen za 30 do 60 posto od uobičajenog, zbog eutanaziranog turizma.

Gradonačelnik Michael Ludwig (SPÖ) kaže kako se cilj boriti za svako radno mjesto te kako je Beč do sada dobro poslovao i ovakav potez si može priuštiti. No, ovaj potez je naišao na medijsku kritiku obzirom da se odvija 'u pravom trenutku' - ususret izborima na jesen.

Podsjetimo, izborne kampanje s bonovima i novčanim naknadama nisu novi izum: Jörg Haider već je putovao zemljom po Koruškoj i dijelio novčane bonove kako bi kompenzirao inflaciju socijalno ugroženima. SPÖ je to isto pokušao, no tadašnji savezni kancelar Alfred Gusenbauer nije uspio sa svojom idejom "stotine Gusija".

Ukoliko ostane ovako 50% ugostitelja će zatvoriti

Gilles Reuter je vlasnik koktel bara Die Parfumerie i Wolfgang coffee-a u vibrantnom i urbanom 7. Bizirku Neubau. Uslijed izbijanja pandemije treći kafić su zatvorili. Zatvorili su i catering. Kako kaže nisu preživjeli. Nekada su zapošljavali 14 ljudi, a od njih su prihode imali i ljudi poput čistača, dizajnera i ljudi iz marketinške branše. Sada ih je ostalo samo dvoje. Ukoliko si budu mogli priuštiti, rado će zaposliti prijašnje radnike koji su trenutno na zavodu za zapošljavanje (AMS). Sutra se ponovno otvaraju i naredna dva dana su potpuno bookirani.

- Za mjesto gdje serviramo kavu se ne brinem jer imamo 8 mjesta koja su udaljena prema propisima. Brinem se za bar gdje u startu gubimo 50% gostiju koji moraju sjediti prema regulativama. Gosti ne smiju sjediti za barom i atmosfera će se potpuno izgubiti – rekao je Reuter zaključujući kako će nedostajati društvena atmosfera bara kao mjesta gdje se ljudi dođu zbližiti, pričati, flertati.

Die Parfumerie i Wolfgang coffee nemaju vanjsku terasu. Na pitanje što će se dogoditi ukoliko će ljudi piti piće ispred bara i tko snosi odgovornost još uvijek čeka.

- Obzirom na okolnosti grad možemo ponovno oživjeti i urbanizirati ukoliko se životnost iz kafića preseli na ulice. Recimo vanjski pop up barovi s pićem ''to go'' su rješenje. No, u Beču vam žalba jednog susjeda može zatvoriti posao i zato bi se sve trebalo regulirati – kaže Reuter za 24 sata ističući kako su upute i regulative koje ugostitelji dobivaju od vlasti nepotpune i nelogične jer ih propisuju ljudi koji nisu iz branše.

Prema njegovoj procjeni, ukoliko situacija u bečkom ugostiteljstvu ostane ovakva s kakvom ponovno startaju, 50 posto njih neće dočekati zimu. Uključujući i njega.

