'Bedeković i Škaričić moraju podnijeti neopozivu ostavku'

Mirando Mrsić, predsjednik Demokrata reagirao je na situaciju u splitskom domu za stare i nemoćne. Priopćenje donosimo u cijelosti.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku na čelu s ministricom Vesnom Bedeković, koja za taj resor ima kvalifikacije kao i arheolog Ivan Škaričić za ravnatelja Doma za starije i nemoćne u Splitu, podcijenili su smrtonosnu opasnost COVID-19 za korisnice i korisnike, štićenice i štićenike domova za starije osobe. Dovoljno je bilo pogledati današnje nemušte i obrambene izjave ministrice Bedeković na konferenciji za medije Nacionalnog stožera civilne zaštite i svima je jasno da ona i njena ekipa dovode u smrtnu opasnost desetke pa i stotine naših sugrađanki i sugrađana starije životne dobi.

Očito je da izbor premijera Plenkovića i potpredsjednika Sabora Ante Sanadera isti. Za rukovodeća i operativna mjesta dovoljno je imati stranačku iskaznicu, a stručnost nije u prvom planu. Ministri Vili Beroš i Davor Božinović nisu pravi HDZ, pravi HDZ su Ivan Škaričić i ministrica Bedeković.

Poučeni iskustvom Italije gdje su najveću cijenu grešaka sustava platile starije osobe, mahom korisnice i korisnici domova za starije i nemoćne, očekivali bismo da se taj sustav jednako dobro pripremio kao i sustav zdravstva. No, sada svi vidimo da to nije tako i zato bismo mogli platiti vrlo visoku cijenu. Osim ako i u tom resoru ne vlada arijevska maksima „oni su i onako stariji pa što“ koju je nedavno plasirao zastupnik Ivan Pernar.

Samo zatvoriti posjete, a ne oformiti stožer koji bi monitorirao stanje u svim domovima, bilo državnim, bilo privatnim te alarmirao sustav je neoprostiv propust. Iskustva drugih zemalja jasno su ukazivala da je COVID-19 izrazito opasan za starije ljude i da ako uđe u staračke domove dovesti će do velikog broja oboljelih što dovodi do jakog pritiska na zdravstveni sustav. I to nam se upravo događa.

Stoga umjesto da ministrica Bedeković objašnjava da ona ništa nije znala, najbolje bi bilo da podnese ostavku kao i ravnatelj doma u Splitu Ivan Škaričić i onda na ta mjesta dođu sposobni ljudi kao što ih imamo u zdravstvenom sustavu.

Ako Vlada i stožer ne osiguraju snažnu podršku domovima za starije i nemoćne u vidu dostatne zaštitne opreme, žurnog testiranja potencijalno zaraženih i karantene unutar domova gdje će se razdvojiti štićenici s infekcijom od ostalih, možemo očekivati veliki broj smrtnih slučajeva. Kao i do sada umjesto politike treba slušati struku, a to očito u sustavu socijalne skrbi nije bio slučaj. Da nam se ne desi talijanski scenarij domove za starije i nemoćne treba staviti u karantenu i spriječiti unos virusa.

To sigurno prema svojim dosadašnjim postupcima ne može provesti ministrica Bedeković.