Obavijesti

News

Komentari 0
ISTRAGA EPPO-A

Belgija: Policija pretražuje EEAS i prostorije College of Europe

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Belgija: Policija pretražuje EEAS i prostorije College of Europe
Foto: Google Maps

Istragom se pokušava utvrditi je li  College of Europe bio unaprijed obaviješten o kriterijima odabira u natječajnom postupku

Belgijska policija pretražila je u utorak na zahtjev Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) prostorije Europske službe za vanjsko djelovanje (EEAS) i College of Europe u Brugesu zbog sumnje da je ta prestižna poslijediplomska visokoškolska ustanova unaprijed dobivala informacije o natječaju za osposobljavanje diplomata. “Na zahtjev EPPO-a, koji je odobrio istražni sudac, savezna policija pretražila je nekoliko zgrada College of Europe u Brugesu, u Europskoj službi za vanjsko djelovanje u Bruxellesu te domove osumnjičenika”, priopćio je EPPO, dodajući da su tri osobe privedene.

Komisija je potvrdila da je policija bila u prostorijama EEAS-a, svojevrsnog ministarstva vanjskih poslova EU-a, ali je odbila bilo kakav daljnji komentar jer je “istraga u tijeku”.

SPIS NA VIŠEM SUDU Nagodio se s Uskokom, s EPPO ne želi: Poznati HDZ-ovac Gotić još čeka potvrđivanje optužnice
Nagodio se s Uskokom, s EPPO ne želi: Poznati HDZ-ovac Gotić još čeka potvrđivanje optužnice

Istraga se provodi u vezi s projektom Diplomatske akademije Europske unije – devetomjesečnim programom osposobljavanja za mlađe diplomate u državama članicama – koji je Europska služba za vanjsko djelovanje dodijelila College of Europe u Brugesu, u razdoblju 2021. – 2022., nakon provedenog natječaja. 

Istragom se pokušava utvrditi je li  College of Europe bio unaprijed obaviješten o kriterijima odabira u natječajnom postupku i jesu li predstavnici Collegea imali dovoljno razloga vjerovati da će im biti dodijeljena provedba projekta, prije službene objave natječaja.

“Možemo potvrditi da je policija bila u EEAS-u. Riječ je o istrazi koja je u tijeku, a  odnosi se na aktivnosti iz prethodnog mandata” (Komisije) i dok traje istraga ne možemo ništa više reći o tome”, rekla je glasnogovornica za vanjsku politiku Anitta Hipper.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Noćna mora zagrebačke obitelji: 'Dobio sam dijete i želim kuću proširiti. Crkva kaže - ne može!'
PRAVNO ZAGORČAVANJE ŽIVOTA

Noćna mora zagrebačke obitelji: 'Dobio sam dijete i želim kuću proširiti. Crkva kaže - ne može!'

Odvjetnica Zagrebačke nadbiskupije želi i povrat kuće od 60 kvadrata u kojoj je mlada obitelj s djecom: ‘Dobili smo dijete, a ne možemo izgraditi sobu’
Zagrebačka policija o časnoj: 'Lagala je o napadu. Kupila je nož i ozlijedila samu sebe!'
OBJAVILI DETALJE

Zagrebačka policija o časnoj: 'Lagala je o napadu. Kupila je nož i ozlijedila samu sebe!'

Istraživanjem je utvrđeno da je sama sebi nanijela ozljedu nožem koji je prethodno kupila u trgovini na području Zagreba, što je tijekom postupanja i potvrđeno
FOTO Evo kakav je promet kod Vjesnika nakon nove regulacije
DRUGI RADNI DAN

FOTO Evo kakav je promet kod Vjesnika nakon nove regulacije

Promet kod Vjesnikova nebodera je pod pojačanim nadzorom policije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025