Belgija: Policija pretražuje EEAS i prostorije College of Europe

Belgijska policija pretražila je u utorak na zahtjev Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) prostorije Europske službe za vanjsko djelovanje (EEAS) i College of Europe u Brugesu zbog sumnje da je ta prestižna poslijediplomska visokoškolska ustanova unaprijed dobivala informacije o natječaju za osposobljavanje diplomata. “Na zahtjev EPPO-a, koji je odobrio istražni sudac, savezna policija pretražila je nekoliko zgrada College of Europe u Brugesu, u Europskoj službi za vanjsko djelovanje u Bruxellesu te domove osumnjičenika”, priopćio je EPPO, dodajući da su tri osobe privedene.

Komisija je potvrdila da je policija bila u prostorijama EEAS-a, svojevrsnog ministarstva vanjskih poslova EU-a, ali je odbila bilo kakav daljnji komentar jer je “istraga u tijeku”.

Istraga se provodi u vezi s projektom Diplomatske akademije Europske unije – devetomjesečnim programom osposobljavanja za mlađe diplomate u državama članicama – koji je Europska služba za vanjsko djelovanje dodijelila College of Europe u Brugesu, u razdoblju 2021. – 2022., nakon provedenog natječaja.

Istragom se pokušava utvrditi je li College of Europe bio unaprijed obaviješten o kriterijima odabira u natječajnom postupku i jesu li predstavnici Collegea imali dovoljno razloga vjerovati da će im biti dodijeljena provedba projekta, prije službene objave natječaja.

“Možemo potvrditi da je policija bila u EEAS-u. Riječ je o istrazi koja je u tijeku, a odnosi se na aktivnosti iz prethodnog mandata” (Komisije) i dok traje istraga ne možemo ništa više reći o tome”, rekla je glasnogovornica za vanjsku politiku Anitta Hipper.