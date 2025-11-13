Nagodio se s Uskokom, s EPPO ne želi: Poznati HDZ-ovac Gotić još čeka potvrđivanje optužnice

Optužno vijeće Županijskog suda u Zagrebu odbilo je zahtjev obrane Roberta Gotića, poduzetnika i poznatog HDZ-ovca, da se u postupku koji protiv njega vodi Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) iz spisa izdvoje neki dokazi kao nezakoniti. Na tu odluku njegova obrana ima pravo žalbe, a konačnu odluku donijeti će Visoki kazneni sud (VKS) nakon čega će se ponovno odlučivati o osnovanosti optužnice protiv njega.

Gotić je optužen u srpnju 2024., a dva postupka koja je EPPO vodio protiv njega u aferama Varkom i Sovjak spojeni su u jedan te su drugi suoptuženici priznali krivnju i nagodili se s tužiteljstvom.

U aferi Varkom Gotić je bio optužen s Željkom Bunićem i Stjepanom Ptičekom, a u Sovjaku s Miroslavom Šaravanja. Prošle godine u prosincu njih su trojica priznali krivnju te su se nagodili. Bunić je osuđen na djelomičnu uvjetnu kaznu od dvije godine i 11 mjeseci zatvora, od čega je godina i dva mjeseca bezuvjetno dok je ostatak kazne uvjetno na pet godina. Ptiček je također osuđen na djelomičnu uvjetnu kaznu od dvije godine i 11 mjeseci zatvora, no on mora u zatvor na godinu dana, a ostatak je uvjetno na pet godina. Obojici je izrečena i sporedna novčana kazna, Buniću 55.000 eura, a Ptičeku 35.000 eura.

U aferi Varkom optužnica je teretila Gotića, Ptičeka i Bunića za primanje i davanje mita kako bi se dobila sredstva iz EU namijenjena provedbi projekta Dogradnje i rekonstrukcije uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (Projekt UPOV) u Varaždinu. Sve se događalo između prosinca 2019. i srpnja 2022. godine. Bunić, Gotić i Ptiček dogovorili kako će napraviti sve kako bi pogodovali Gotićevoj tvrtki, odnosno omogućili joj da dobije radove na provođenju Projekta UPOV-a, sufinanciranog sredstvima Kohezijskog fonda Europske unije. Za uzvrat, navodi se u optužnici, Gotić je Buniću obećao renovirati kuću. Riječ je o poslovima vrijednim 35 milijuna eura.

Što se tiče sanacije jame Sovjak, Gotića se tereti da je Šaravanji dao 131.461 eura mita, kako bi njegova tvrtka dobila taj posao.

Dodajmo da je Gotić krajem listopada ove godine priznao krivnju za davanje mita za trgovanje utjecajem i nagodio se s Uskokom u postupku u kojemu je suoptužen s Nevenom Bosiljem, SDP-ovim gradonačelnikom Varaždina. Sporazumno je osuđen na deset mjeseci zatvora, no kazna mu je zamijenjena radom za opće dobro. O nagodbi s EPPO-om, prema neslužbenim nformacijama, zasad ne razmišlja jer navodno nije zadovoljan ponuđenom kaznom.

Taj je postupak krenuo iz izvida koje je protiv Gotića i još nekoliko ljudi vodio EPPO, a Bosilj je upao u tajne mjere. EPPO je još prije nekoliko godina taj predmet proslijedio USKOK-u, a u veljači ove godine USKOK je protiv Bosilja pokrenuo istragu, te je u srpnju podigao i optužnicu.

Prema optužnici, Bosilj je Gotiću 2022. sredio dozvole za podzemnu garažu, i to mimo pravila o zaštiti kulturnih dobara koja su se iznad nje nalazila. Za uzvrat je, tvrdi USKOK, Gotić besplatno adaptirao stan u vlasništvu HNK Varaždin. Radovi su bili vrijedni oko 23.000 eura, a Bosilj negira krivnju i tvrdi da mu sve podmeće HDZ.