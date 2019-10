Beljak: Bit će izvanredni izbori; Bačić: Izbori su kad HDZ odluči

Prema mojim informacijama bit će izvanredni izbori i to 5. siječnja. Bili ili ne bili, bit će za godinu dana, izbori se približavaju, rekao je za N1 Krešo Beljak.

Šef HSS-a komentirao je HNS-ove zahtjeve za povećanjem plaća prosvjetarima, koje je ponovio i Milan Bandić, pa je rekao kako se na mjestu Plenkovića ne bi previše oslonio na većinu, jer su oni izdajice.

- Tko jednom izda, izdat će ponovo. Ovisiti o onima koji su izdali svoje birače govori da su Plenkoviću daske jako skliske. Već dvije i pol godine je takva situacija. Nikada se ne zna što se događa u glavama ljudi koji su jednom već izdali - rekao je Beljak. Kaže i kako su oni spremni na izbore, kao i njihovi partneri, dok HDZ neće riskirati da ide na izbore da bi bili gubitnici.

- S obzirom na to što se događa u vladajućoj većini, moguće je da netko preko Kujundžićevih leđa okrene leđa Plenkoviću - dodao je na pitanje oko povjerenja ministru Kujundžiću.

- Kad je bilo zadnje glasanje u Saboru nije bilo kvoruma i glasanje je odgođeno. Većina nije tako sigurna, tako da se ovo izglasavanje povjerenja Kujundžiću može se pretvoriti o izglasavanju povjerenja Vladi - dodao je.

Vladajuća većina je stabilna, tvrdi to predsjednik Kluba HDZ-a Branko Bačić i poručuje da će se to vidjeti već ovog tjedna na glasovanju o oporbenom prijedlogu za opoziv ministra Milana Kujundžića, ali i usvajanja godišnjeg izvješća rada Vlade. I dok Krešo Beljak (HSS) tvrdi da ima informacije kako bi izvanredni parlamentarni izbori mogli biti 5. siječnja, Bačić poručuje:

- Ići ćemo na izbore, za tri dana ulazimo u četvrtu godinu mandata. Kad HDZ odluči tad će bit izbori - poručio je Bačić, a Beljaku poručuje da je HSS-u, s obzirom na rejting, svejedno kad će biti izbori.

Napomenuo je da je HDZ spreman na sve scenarije, a na pitanje hoće li izbori biti izvanredni ili redovni uzvratio je da su u četvrtoj godini mandata svi izbori redovni.

- Ako utvrdimo da su izbori najbolje rješenje, ići ćemo na izbore. Ali mi radimo na tome da odradimo mandat do kraja. Koje je najbolje vrijeme, utvrdit ćemo u stranci. Mi nastavljamo utvrđenim smjerom, a to je stabilna Hrvatska - rekao je Bačić.

Predsjednik kluba HDZ-a napominje da će za dvadesetak dana biti usvojen proračun za iduću godinu, rebalans, poreznu reformu te biti dorađena mirovinska reforma. Ponovio je i da Vlada želi i dogovor s prosvjetnim sindikatima od kojih još čekaju odgovor na ponudu o povećanju plaća za četiri posto.

- Mi nastavljamo s našim planom i smjerom u kojem vodimo Hrvatsku, a to je stabilnost Hrvatske, politička i svaka druga stabilnost u društvu. No nećemo zbog toga trpjeti da HDZ na bilo koji način bude izvrgnuta pokušajima destabilizacije i sukladno tome ćemo primjereno reagirati kada mi to ocijenimo. Ako utvrdimo da su izbori najbolje rješenje, ići ćemo na izbore. Ali mi radimo na tome da odradimo mandat do kraja - poručio je Bačić.

Na ocjene da bi vezanje predsjedničkih i prijevremenih parlamentarnih izbora bila trenutno dobra opcija za Andreja Plenkovića, jer bi tako mobilizira glasačko tijelo i riješi to pitanje prije unutarstranačkih izbora, Bačić kaže da o tome u stranci nisu razgovarali.

- Mi ćemo u stranci odlučiti koje je najbolje vrijeme - poručio je Bačić.

Predsjednik Kluba HDZ-a uvjeren je da će u petak na glasovanju velika većina podržati ministra Kujundžića i izvješće Vlade. Vladajuća većina će, kaže usvojiti i mirovinsku reformu. Tvrdi da će ministar Kujundžić imati potporu i zastupnika iz kluba Milana Bandića, s kojim je od jutros razgovarao pet ili šest puta. Siguran je i u ruke HNS-ovih zastupnika, jer je razgovarao s predsjednikom njihovog kluba. Bačić navodi da vladajuća većina ima 82 zastupnika, a hoće li ih u petak biti toliko ili 81, ovisi o tome hoće li svi biti u sabornici.

- Da nisam provjerio ne bih to govorio - kazao je Bačić.

Na pitanje je li siguran da će ova vladajuća većina podržati proračun za iduću godinu, Bačić je poručio da se nada kako će do tada riješiti pitanje štrajka prosvjetara.