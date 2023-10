Benčić i Miletić traže lovu: 'To je za redovne stranačke aktivnosti i DIP kaže da je sve zakonito'

Odluka DIP-a je pokazatelj da sam bio u pravu od prvog dana i da je moj način skupljanja donacija za političko djelovanje mene kao saborskog zastupnika ispravno u svakom pogledu, poručio je Mostov Marin Miletić komentirajući priopćenje Državnog izbornog povjerenstva koje se sastalo zbog njega i stranke Možemo, a zbog situacije u kojoj su i sami bili u nedoumici jesu li u prekršaju.

Naime, Miletić je prije oko tjedan dana objavio spot u kojem poziva građane da mu doniraju novac za drugi saborski mandat, a i Možemo je 2. listopada objavio na Facebooku oglas u kojem pozivaju svoje simpatizere da donacijom daju podršku Sandri Benčić za premijerku.

DIP podsjeća kako se poseban račun za financiranje troškova izborne promidžbe ne može otvoriti šest mjeseci prije roka predviđenog za održavanje izbora. Gledajući kada su bili prethodni, iz Zakona, dakle, proizlazi da stranke poseban račun za te svrhe može otvoriti 5. siječnja 2024.

Stoga su zatražili očitovanje Miletića i Benčić.

- U svom očitovanju i Miletić i politička stranka Možemo ističu da se sve donacije na koje se odnosi njihov javni poziv uplaćuju isključivo na središnji račun političke stranke Most, odnosno političke stranke Možemo te da predstavljaju sredstva za financiranje redovitih političkih aktivnosti navedenih političkih stranaka - kažu iz DIP-a.

Na temelju njihovih očitovanja proizlazi iz DIP-ova priopćenja da je zapravo u ova dva slučaja sve u redu - da se ne radi o žicanju novca za financiranje njihovih kampanja. No ipak DIP poziva stranke da, ako birače pozivaju na prikupljanja donacija za konkretne izbore, sredstva prikupljaju na posebnom računu i to od dana zakonske mogućnosti za njegovo otvaranje.

- Ovim putem Državno izborno povjerenstvo poziva i sve potencijalne izborne sudionike na predstojećim izborima zastupnika u Hrvatski sabor da se u svojim javnim objavama suzdrže od stvaranja dojma da je izborna promidžba već započela i prije nego što znamo datum navedenih izbora - dodaju iz DIP-a.

U par dana prikupio oko 20.000 eura

Miletić je, otkriva, u ovih 6-7 dana prikupio oko 20.000 eura, koji su na računu Mosta. I nastavlja s pozivima građanima ida mu doniraju dalje.

- Mislim da nema transparentnijeg, otvorenijeg i demokratičnijeg načina nego kad vi tražite od građana da vam iskažu potporu kroz svoj novac. I to se svugdje u svijetu radi, samo se u Hrvatskoj od toga zazire jer većina političara zna, bez patetike, da ne bi mogli skupiti za kikiriki od naroda i zato oni radije skupljaju novac od tajkuna, velikih firmi i onda im poslije ostaju dužnici i vraćaju usluge. Ja nemam nijednu veliku donaciju, preko 500 građana mi je iskazalo povjerenje i uplaćivalo od pet eura pa nadalje, ali sve su male donacije - kazao je.

'Kontinuirano dobivamo donacije'

Naglašava Miletić kako prema svim zakonima imaju pravu prikupljati novac za svoje političko djelovanje.

- DIP je potvrdio da je prikupljanje sredstava za redovne stranačke aktivnosti zakonito, a da stranke još nisu u mogućnosti otvoriti račune za izbornu promidžbu jer nema datuma izbora. I u slučaju naše stranke i Mosta bilo je jasno naznačeno da se sredstva uplaćuju na račun stranke i to za redovite aktivnosti. U odgovoru DIP-u smo naveli da mi kontinuirano dobivamo donacije za redovne aktivnosti stranke, a s obzirom da sve idu na isti račun, nije moguće razlučiti one koje su stigle zbog oglašavanja. DIP je uz navedeno dao i opće upute oko djelovanja stranaka prije i za vrijeme izborne promidžbe kojih se, kao i do sada, namjeravamo držati - poručuje Benčić.

Obzirom da je oglas bio aktivan 16 dana, dodala je, ne zna koliko je konkretno prikupljeno za podršku nje kao premijerke temeljem tog poziva putem Facebooka.