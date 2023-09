Sandra Benčić o kandidaturi za premijerku: 'Hrvatska treba biti mjesto kvalitetnog života...'

Sandra Benčić predstavljena je kao kandidatkinja Možemo za premijerku. Za Dnevnik Nove TV rekla je što može obećati građanima te kakvu će Vladu složiti ako pobijedi na izborima.

- Glavni motiv je da provedemo viziju koju smo danas predstavili, a to je da Hrvatska napokon postane mjesto kvalitetnog života za ljude. U 30 godina smo imali uspjeha poput obnove nakon rata i euroatlantskih integracija, ali nismo uspjeli stvoriti kvalitetan život. Sada je vrijeme za politiku koja je zaista krojena prema potrebama građana - rekla je.

Osvrnula se i na prozivku Damira Habijana, koji je ustvrdio da, budući da joj je obrt u blokadi, neće znati ni voditi državu.

- Taj obrt ne radi već neko vrijeme i on je u fazi zatvaranja. Blokada se sinoć dogodila i ja sam to jutros podmirila, a radi se o računu za telefon. Zabavno je da mi ovo predbacuju ljudi iz stranke koja krade milijarde iz Ine, milijune iz HEP-a, koja ima ministra koji ne primijeti da su mu je na račun sjela dva milijuna eura - istaknula je.

Odgovorila je i na kritike da Možemo ne zna voditi ni Zagreb, a kamoli državu.

- Kada bismo u roku od dvije godine na razini Hrvatske napravili to da u potpunosti konsolidiramo financije, da višak sredstava trošimo za investicije za vrtiće, kada bismo uveli zelenu javnu nabavu hrane za sve javne ustanove, kada bismo samo to napravili, mislim da bi Hrvatska izgledala puno drugačije - napomenula je.

Komentirala je i arbitraže sa Slovenijom.

- Mislim da smo mi u pravu, ali se uvijek moramo dogovarati, nekada toliko dugo dok ne dođemo do rješenja s kojim su zadovoljni građani i jedne i druge zemlje - ustvrdila je Benčić.

Upitana je i kojeg hrvatskog i europskog premijera cijeni.

- Od Hrvatskih Ivica Račan, a od europskih Sanna Marin, koja je sada nažalost bivša premijerka Finske. Bilo je i drugih žena na visokim funkcijama koje su pokazale što znači imati drugačiju, žensku politiku. To znači zaista se usmjeriti na potrebe ljudi, na to da svatko mora imati dovoljno, na to da je potrebno investirati u stvarne potrebe - rekla je Benčić.

- To je ono što obećajmo građanima i mi želimo vratiti ono što je temelj svakog društva: temelj svakog uspješnog društva je povjerenje, a Hrvatska je danas u Europskoj uniji zemlja s najnižim povjerenjem u građane, institucije i vlast. Na nepovjerenju ne možemo graditi ništa - dodala je.

Na kraju je rekla da će Možemo o koalicijama sa strankama od centra prema lijevo razgovarati nakon izbora te je odgovorila hoće li, postane li premijerka, u Banske dvore dolaziti u starkama.

- Nadam se bar jednom - rekla je Benčić.