Benčić: 'Ne znamo tko stoji iza tog kapitala ni koje su mu namjere, suspektno je to sve'

Ne znamo čiji je kapital u Fortenovi. I to je ono što je suspektno. Suspektno je i to da Vlada kaže da nije imala pojma da dolazi do tog preuzimanja. Fortenova to također nije znala i Vlada se ponovno dovela u situaciju da se jedna od strateških kompanija u Hrvatskoj preuzima na način da ne znamo tko iza tog kapitala stoji i koje su njegove namjere, poručuje predsjednica Kluba Zeleno-lijevog bloka Sandra Benčić komentirajući iznenadnu kupovinu 43,4 posto udjela u Fortenova grupi od Sberbanka.

Podsjetimo, sinoć je odjeknula vijest kako je Sberbank prodao svoj dio Saifu Alketbiju, ulagaču iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, a iz Fortenove o tome, kažu, nemaju nikakva saznanja.

- Imovina Sberbanke je pod sankcijama i za kupoprodaju je potrebno ishoditi posebne dozvole tijela nadležnih za provedbu sankcija. Prema saznanjima Fortenova grupe, nikakve daljnje dozvole za prodaju nisu ishodovane te ne vidimo kako se valjana kupoprodaja mogla dogoditi. Također, nakon mirovinskih fondova nije bilo drugih dubinskih snimanja kompanije. Ukoliko je došlo do izbjegavanja sankcija, radi se o kaznenom djelu i kompanija u tome nije sudjelovala - poručuju iz Fortenova grupe.

Iz Vlade su za N1 potvrdili kako također nisu upućeni u ovaj proces preuzimanja od Sberbanke.

- Ne znamo je li taj kapital koji stoji iza tog preuzimanja kapital koji bi trebao biti pod sankcijama jer nemamo nikakve informacije. A zašto? Zato što Vlada nije postavila nikakve mehanizme utvrđenja stvarnih vlasnika, ne samo tvrtki nego i stvarnih vlasnika kapitala koji ulažu u Hrvatsku, a što smo mi opetovano tražili. Prošli smo tjedan dali prijedlog osnivanja Nacionalnog odbora za praćenje provedbe sankcija Rusiji i Bjelorusiji kako bismo mogli zaštiti nacionalne interese i strateške kompanije u Hrvatskoj zbog širenja geostrateškog interesa Putinovog režima. Nismo dobili nikakav odgovor vladajućih na to - istaknula je Benčić dodavši kako će ponovno tražiti da se taj zahtjev stavi na dnevni red Sabora.

- Ovo je zaista pitanje zaštite nacionalnih interesa i toga da Sabor i Vlada moraju znaju tko su stvarni vlasnici i stvarni investitori u strateške kompanije u Hrvatskoj i na koji način provodimo sankcije - poručila je.

Ako Vlada kaže da nije znala za ovo, onda uloge SOA-e niti nema, dodaje i naglašava kako je i to također nedopustivo.

- U provedbi tih sankcija i detekciji rizika od širenja utjecaja Putinovog režima ključnu bi ulogu trebala imati SOA. I o svim rizicima tijela državne vlasti, koja za to imaju ovlasti, moraju biti obaviještena - kazala je.

Premijeru Andreju Plenkoviću, dodaje, konstantno su bila puna usta o provedbi sankcija i podršci Ukrajini, no kada dolazimo do konkretnog, do uspostave mehanizama koji bi to zaista proveli i implementirali, doslovno nemamo ništa.

- Kada smo još prije dvije godine govorili o opasnosti i rizicima širenja utjecaja Putinova režima kroz ruski kapital u Hrvatskoj, neki su nas optuživali da diskriminiramo. Kada smo to govorili i u kontekstu afere Borg i preuzimanja današnje Fortenove od strane ruske VTB banke, a kasnije Sberbanke, tada su nam govorili da diskriminiramo po podrijetlu kapitala. A mi smo zapravo govorili o zaštiti nacionalnih interesa i zaštiti nečega što je strateška kompanija i strateški resurs. Zato što Fortenova, između ostalog, ima i poljoprivredna zemljišta i izvore vode. A to su valjda strateški interesi Hrvatske. A vi to prepuštate bilo kome i nekome tko ne dolazi ovdje da bi oplodio kapital nego bi širio svoj geostrateški interes. To se znalo i tada - istaknula je Benčić.

Zadatak je Parlamenta i Vlade da zaštite zaposlenike u Fortenovi, dodala je.

- Mi ne znamo koje su namjere tog novog investitora. Ne znamo zapravo ni tko je on. Jako je čudno da netko preuzima tako veliki paket dionica tako velike i značajne tvrtke bez da je radio dubinsku provjeru stanja. I u tom smislu možemo imati određene sumnje što on s tom kompanijom namjerava. Ali možemo imati i sumnje da ta osoba koja jest investitor možda i nije investitor. Možda neki drugi kapital stoji iza toga. Posebno to možemo sumnjati kada taj kapital dolazi iz porezne oaze - zaključila je.

