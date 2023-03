Benčić o Dekaniću: Jedina je prevencija micanje HDZ-a, nema institucije koju ne kontroliraju

U ovom trenutku ne mogu ništa tvrditi, međutim, u slučaju da se ispostavi da je izvještaj bio u bilo kojem dijelu lažiran, onda se radi o ozbiljnim kaznenim djelima, koji su počinjeni i od strane djelatnika policije i samog protagonista nesreće, istaknula je predsjednica Zeleno-lijevog kluba Sandra Benčić komentirajući neslužbene informacije o uhićenju HDZ-ovog vukovarsko-srijemskog župana Damira Dekanića.

Uz njega su jutros privedena i tri policajca i to zbog sumnje da su lažirali izvještaj o prometnoj nesreći u kojoj je Dekanić sudjelovao uoči lanjskog Uskrsa u Cerni, između Vinkovaca i Županje. Naime, Dekanić je tvrdio da je bio suvozač jer je bio pod utjecajem alkohola. Policija je izmjerila da je imao 1,44 promila u krvi dok 37-godišnji nije bio pod utjecajem alkohola i tako su sastavili izvještaj. No, s druge strane, svjedoci koje službena očevidna policijska patrola nije uvela u zapisnik, govorili su kako je više ljudi iz sela vidjelo da, nakon slijetanja s ceste u ogradu obiteljske kuće, s mjesta vozača službene Škode izlazi vidno pijani Dekanić koji, potom, moli vlasnicu kuće, a i druge okupljene mještane da ne zovu odmah policiju i da će on nadoknaditi štetu. Tada je USKOK pokrenuo istragu.

Osim same činjenice da su počinjena kaznena djela, ako se utvrdi da zaista jesu, Benčić ukazuje na činjenicu da je ponovno protagonist netko iz HDZ-a.

- Ono što mene tu puno više brine jest da bi taj slučaj, ako se tako dokaže, pokazao da HDZ, ne samo da je zarobio čitavu državu i sve njene institucije, nego da onemogućuje neovisan rad osnovne službe koja osigurava sigurnost građana, dakle policije. Ja se nadam da svi razumiju koliko je to onda ozbiljno ako mi imamo slučajeve lokalnih moćnika, koji mogu utjecati na policiju i ishod istraga, kao i falsificiranje službenih dokumenata. I ako se tako pokaže, smatram da i mi ovdje u Saboru moramo otvoriti raspravu o tome i na koji način prevenirati da se takve stvari ne događaju - istaknula je pa naglasila koja je jedina prevencija.

- A to je micanje HDZ-a s vlasti jer je sad već evidentno da ne postoji niti jedna institucija, niti jedan segment našeg života, koji nije pod direktnom kontrolom nekog od njihovih moćnika. Svi mi smo samo feudi u njihovoj raspodjeli bogatstva i to mora prestati - istaknula je Benčić.

