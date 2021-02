Glasali smo suzdržano iz razloga što ovakav prijedlog Zakona nije dobar za stanovnike Banije niti za jedinice lokalne samouprave u Sisačko-moslavačkoj županiji, poručila je zastupnica Zeleno-lijevog bloka, Sandra Benčić, objasnivši zašto njihov Klub nije podržao izmjene Zakona o obnovi, koji se proširuje na područje Sisačko-moslavačke te dijelove Karlovačke i Zagrebačke županije nakon niza razornih potresa.

Podsjetila je što su sve tražili, a što su vladajući odbili.

- Kao prvo, nije prihvaćen naš amandman, a to je da se sve javne zgrade financiraju 100 posto iz proračuna jer jedinice u Sisačko-moslavačkoj županiji ne mogu same obnavljati škole, ambulante... Tražili smo da to financira država, HDZ je to odbio. Druga stvar koju smo tražili, a izuzetno je važna, jest da se obnavljaju poljoprivredno-gospodarske zgrade ljudima pod jednakim uvjetima kao i sve druge. Ako smo u Zagrebu i okolici financirali obnovu poslovnih zgrada, onda je valjda u redu da financiramo ljudima i poljoprivredno-gospodarske objekte od kojih oni žive. Ni to nam nije bilo prihvaćeno. I treće, Vlada je ovim Zakonom za 100-postotno financiranje uvela kriterij proglašenja prirodne katastrofe, koji je arbitraran jer o proglašenju katastrofe odlučuje isključivo Vlada na prijedlog ministra. Kriteriji nisu propisani u Zakonu i ne znamo zašto na području Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske isto nije proglašena katastrofa nakon potresa u ožujku, a imamo više od 25.000 uništenih zgrada - istaknula je izrazivši bojazan da će ubuduće Vlada onda katastrofu proglašavati u pojedinim županijama gdje imaju svoje favorite.

Pisao Zakon pa prvo ojačao zgradu u kojoj živi

Komentirala je i vijest da je državni tajnik Ministarstva graditeljstva iz kvote HNS-a, Željko Uhlir, koji je pisao Zakon o obnovi za početak ojačao - svoju zgradu u kojoj živi. Naime, zgrada u kojoj živi, iskoristila je 102,6 tisuća kuna državne pomoći za zaštitu i popravke koji su nastali u potresu u ožujku. Podigli su u međuvremenu i kredit od 1,7 milijuna kuna, kaže državni tajnik Uhlir, te računaju na "refundaciju dijela novca (od državne i lokalne samouprave) koji će iskoristiti za konstrukcijsku sanaciju".

- To je ono što smo se svi bojali da će se događati i zato smo tražili monitoring obnove. Inzistirali smo da se napravi neovisno povjerenstvo koje će kontrolirati i izvještavati o svemu što se u obnovi događa. Kad je HDZ to odbio bilo nam je odmah jasno da ne žele tu vrstu transparentnosti jer, naravno, da će čuvati beneficije za sebe, da će prvi raditi sebi i da će dodjeljivati poslove kao inače - istaknula je dodavši kako je to ni ne čudi.

- Ali ćemo tražiti da se to istraži i tražit ćemo odgovornost svih onih koji preko reda za sebe uzimaju usluge dok ljudi još spavaju u kontejnerima - poručila je Benčić.