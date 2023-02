Benčić: Pomozimo turskim i sirijskim građanima koji su pogođeni razornim potresom

Saborska zastupnica Možemo Sandra Benčić pozvala je u petak sve građane koji mogu da se odazovu na humanitarnu akciju Crvenog križa i pomognu građanima Turske i Sirije koji su pogođeni razornim potresom.

- Zastrašujuća brojka od više od osam tisuća mrtvih i 40.000 ozlijeđenih ledi nam krv u žilama i u svakom od nas budi i suosjećanje i solidarnost- rekla je Benčić (ZLB) tijekom slobodnih govora u Hrvatskom saboru. Pozvala je na solidarnost u spašavanju i humanitarnoj pomoći te u prihvatu svih onih koji su u tom potresu ostali bez ičega.

Benčić je upozorila i kako je dio Sirije koji je pogodio potres izuzetno stradao u ratu te bio područje prihvata izbjeglica iz drugih područja Sirije.

Marin Miletić (Klub Mosta) ustvrdio je kako još uvijek nemamo jedinstven odgovor institucija jesu li sva djeca posvojena iz DR Kongo još uvijek kod nas i jesu li dobro.

Kaže kako ni jedan ministar, pravobranitelj ili netko treći nije stao pred kameru i rekao da su obišli svu tu djecu, da imaju informacije i da su svii dobro a to bi, smatra, bila potvrda da je našoj državi stalo do te djece.

Njegov istup izazvao je niz reakcija a SDP-ova Andreja Marić poručila mu je da sve što po tom pitanju rade proteklih tjedana pridonosi diskriminaciji i mržnji prema posvojenoj djeci i posvojiteljima. Miletić je te ocjene odbacio rekavši kako želi saznati istinu te da "pravda izađe na površinu".

Davor Bernardić (Klub Socijaldemokrati) ocijenio je kako najnoviji slučaj vezan uz sms poruke Josipa Jelića, bivšeg specijalnog savjetnika Andreja Plenkovića, upućene bivšem predsjedniku Uprave Hrvatskih šuma Krunoslavu Jakupčiću pokazuju da je "AP oko svega imao uvid i informaciju i vrlo dobro znao što mu rade suradnici" te je vrlo izvjesno i da je sam nadzirao sam proces.

Hrvoje Zekanović (HDS) rekao je da je u utorak glavnoj državnoj odvjetnici Zlati Hrvoj Šipek predao kaznenu prijavu protiv predsjednika SDP-a Peđe Grbina, jer je javno u mnogu navrata "priznao da je iz državnog proračuna otuđio 50.000 kuna ili 7000 eura", no to su mediji prešutjeli jer im je to "netema".

Krešo Beljak (Klub HSS-a i RF-a) u svom je slobodnom govoru kazao kako glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek nije neovisna u svom radu te je "izdanak HDZ-ove političke koruptivne hobotnice". "Radila je za one koji su ju birali, a birao ju je HDZ. Ona ne samo da nije neovisna, ona je ovisna, ona je HDZ-ovka. Prije toga bila je članica Partije, kao što je dan danas 90 posto HDZ-ovaca", rekao je.

