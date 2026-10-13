Obavijesti

News

Komentari 0
RASPRAVA O OTPADU

Benčić udarila po Plenkoviću u Saboru: 'Svi znamo takve ljude, uvijek su im drugi krivi'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Benčić udarila po Plenkoviću u Saboru: 'Svi znamo takve ljude, uvijek su im drugi krivi'
Zagreb: Iznošenjem zastupničkih stajališta Sabor nastavio sjednicu | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Sandra Benčić u Saboru je kritizirala premijera zbog slučaja nezakonitog odlaganja otpada u Lici. Optužila ga je da već deset godina izbjegava odgovornost i poručila da bi trebao otići s vlasti.

Sandra Benčić iz Možemo u utorak je u Saboru žestoko kritizirala premijera Andreja Plenkovića, optuživši ga da za probleme u državi redovito pronalazi krivce među drugima, dok sam izbjegava odgovornost. Posebno se osvrnula na aferu s nezakonitim odlaganjem otpada u Lici i premijerove tvrdnje da nije bio upoznat s razmjerima problema.

Benčić je kritizirala i Plenkovićevu poruku da bi se oporba trebala ispričati obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima u Ličko-senjskoj županiji. Smatra da premijer time pokušava odgovornost prebaciti na političke protivnike koji su upozoravali na probleme s otpadom.

Ustvrdila je da se Plenković tijekom deset godina na vlasti više bavio vlastitim političkim imidžem nego rješavanjem ključnih problema Hrvatske. Kao primjere navela je inflaciju, korupciju, stambenu krizu, stanje u zdravstvu i položaj umirovljenika, smatrajući da premijer za neuspjehe redovito pronalazi opravdanja.

OPOZIV VLADE Jandroković: Oporba ima vrlo slabu matematiku za rušenje Vlade. To je ljevica plus Most
Jandroković: Oporba ima vrlo slabu matematiku za rušenje Vlade. To je ljevica plus Most

'Svi znamo takve ljude'

Govoreći o premijerovu načinu upravljanja, Benčić je ustvrdila da on odgovornost sustavno prebacuje na druge, osobito na one koji su mu podređeni.

- Svi znamo ljude kojima su uvijek svi drugi krivi. Znamo ljude koji prebacuju odgovornost uvijek na one niže od sebe. Koji su sebi najbolji, a svi drugi su manje vrijedni i manje sposobni - rekla je Benčić.

- Svi znamo takve ljude u svom životu i sigurna sam da ih nitko nikad ne bi izabrao za premijera. Ali ipak, točno takvog premijera imamo - dodala je.

Kritizirala je i izostanak preuzimanja političke odgovornosti za odluke vlasti. Pritom je podsjetila na poznatu poruku američkog predsjednika o tome da konačna odgovornost pripada onome tko vodi državu.

- Kao što je jedan američki predsjednik sebi na stolu u Ovalnom uredu napisao: 'Odgovornost staje ovdje.' Andreju Plenkoviću, pretpostavljam, na stolu piše: 'Proslijedi dalje' - poručila je.

'Nije govorio istinu o otpadu u Lici'

Benčić se zatim vratila na slučaj nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću. Osporila je Plenkovićeve tvrdnje da tijekom svojih brojnih posjeta Lici nije bio upozoren na problem.

- Imamo premijera koji je ovdje 15. rujna ustvrdio da deset godina odlazi u Liku i da mu nitko nije rekao za otpad u Lici. Nije govorio istinu - ustvrdila je.

Prema njezinim riječima, premijer je imao priliku doznati što se događa jer su na nezakonito odlaganje otpada upozoravali lokalni političari i građanske inicijative. Smatra da je riječ o ozbiljnom propustu vlasti koji će imati dugoročne posljedice za stanovnike Like, ali i za državne financije.

Benčić je naglasila da politička odgovornost ne podrazumijeva samo osobno sudjelovanje u pojedinim odlukama nego i odgovornost za funkcioniranje sustava koji je vlast uspostavila.

'Premijer koji nije spreman reći istinu treba otići'

Zastupnica Možemo poručila je da je slučaj otpada u Lici pokazao kako građani više ne mogu imati povjerenja u premijera i njegovu Vladu.

- Kada imate premijera koji o tako ozbiljnoj katastrofi, katastrofi koju će generacije plaćati i svojim zdravljem i novcem, nije spreman reći cijelu istinu vlastitom narodu, tada je to premijer kojeg se više ne treba slušati. Onda je to premijer koji zajedno sa svojom Vladom treba otići - rekla je.

Poručila je da je upravo pitanje odgovornosti za nezakonito gospodarenje otpadom jedan od razloga zbog kojih oporba traži odlazak Vlade.

  • I to je ono što ćemo ovdje danas dokazati. Da premijer Plenković nema temeljno povjerenje građana - zaključila je Benčić.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
I dalje love župnikovu ukradenu jastrebicu u Zagrebu: 'Kruži po naselju, čekamo pravu priliku'
SVEĆENIKU SU I PRIJETILI

I dalje love župnikovu ukradenu jastrebicu u Zagrebu: 'Kruži po naselju, čekamo pravu priliku'

Ona nikad nije otišla. Želim dati do znanja da nije nemar. Ptica je osjetila da je ugrožena i zato je odletjela, pojasnio je jastrebov vlasnik i svećenik Željko Lovrić
Ranč milijunaša koji su potakli Dodići niče uz parcelu na kojoj leži 1000 kubika divljeg otpada
OTPAD JE ONDJE JOŠ OD RATA

Ranč milijunaša koji su potakli Dodići niče uz parcelu na kojoj leži 1000 kubika divljeg otpada

Na lokaciji odlagališta, odnosno u njegovoj neposrednoj blizini, nije provedeno ispitivanje tla i podzemnih voda, kaže nam načelnik Općine Rakovica Mihovil Bićanić
MISTERIJ NA VOLTINOM Župnik: 'Ukrali su mi pticu i prijete mi'; Mještani: 'Nije on baš sav svoj'
DRAMA U ZAGREBU

MISTERIJ NA VOLTINOM Župnik: 'Ukrali su mi pticu i prijete mi'; Mještani: 'Nije on baš sav svoj'

Svećenik Željko Lovrić, poznatiji kao don Dante, povukao se iz župe zbog navodnih prijetnji i krađe njegove jastrebice Lily. Objavio je i snimku napada dok ispraća goste u - 4.25 sati ujutro. Priča postaje sve čudnija

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026