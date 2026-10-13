Benčić udarila po Plenkoviću u Saboru: 'Svi znamo takve ljude, uvijek su im drugi krivi'

Sandra Benčić iz Možemo u utorak je u Saboru žestoko kritizirala premijera Andreja Plenkovića, optuživši ga da za probleme u državi redovito pronalazi krivce među drugima, dok sam izbjegava odgovornost. Posebno se osvrnula na aferu s nezakonitim odlaganjem otpada u Lici i premijerove tvrdnje da nije bio upoznat s razmjerima problema.

Benčić je kritizirala i Plenkovićevu poruku da bi se oporba trebala ispričati obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima u Ličko-senjskoj županiji. Smatra da premijer time pokušava odgovornost prebaciti na političke protivnike koji su upozoravali na probleme s otpadom.

Ustvrdila je da se Plenković tijekom deset godina na vlasti više bavio vlastitim političkim imidžem nego rješavanjem ključnih problema Hrvatske. Kao primjere navela je inflaciju, korupciju, stambenu krizu, stanje u zdravstvu i položaj umirovljenika, smatrajući da premijer za neuspjehe redovito pronalazi opravdanja.

'Svi znamo takve ljude'

Govoreći o premijerovu načinu upravljanja, Benčić je ustvrdila da on odgovornost sustavno prebacuje na druge, osobito na one koji su mu podređeni.

- Svi znamo ljude kojima su uvijek svi drugi krivi. Znamo ljude koji prebacuju odgovornost uvijek na one niže od sebe. Koji su sebi najbolji, a svi drugi su manje vrijedni i manje sposobni - rekla je Benčić.

- Svi znamo takve ljude u svom životu i sigurna sam da ih nitko nikad ne bi izabrao za premijera. Ali ipak, točno takvog premijera imamo - dodala je.

Kritizirala je i izostanak preuzimanja političke odgovornosti za odluke vlasti. Pritom je podsjetila na poznatu poruku američkog predsjednika o tome da konačna odgovornost pripada onome tko vodi državu.

- Kao što je jedan američki predsjednik sebi na stolu u Ovalnom uredu napisao: 'Odgovornost staje ovdje.' Andreju Plenkoviću, pretpostavljam, na stolu piše: 'Proslijedi dalje' - poručila je.

'Nije govorio istinu o otpadu u Lici'

Benčić se zatim vratila na slučaj nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću. Osporila je Plenkovićeve tvrdnje da tijekom svojih brojnih posjeta Lici nije bio upozoren na problem.

- Imamo premijera koji je ovdje 15. rujna ustvrdio da deset godina odlazi u Liku i da mu nitko nije rekao za otpad u Lici. Nije govorio istinu - ustvrdila je.

Prema njezinim riječima, premijer je imao priliku doznati što se događa jer su na nezakonito odlaganje otpada upozoravali lokalni političari i građanske inicijative. Smatra da je riječ o ozbiljnom propustu vlasti koji će imati dugoročne posljedice za stanovnike Like, ali i za državne financije.

Benčić je naglasila da politička odgovornost ne podrazumijeva samo osobno sudjelovanje u pojedinim odlukama nego i odgovornost za funkcioniranje sustava koji je vlast uspostavila.

'Premijer koji nije spreman reći istinu treba otići'

Zastupnica Možemo poručila je da je slučaj otpada u Lici pokazao kako građani više ne mogu imati povjerenja u premijera i njegovu Vladu.

- Kada imate premijera koji o tako ozbiljnoj katastrofi, katastrofi koju će generacije plaćati i svojim zdravljem i novcem, nije spreman reći cijelu istinu vlastitom narodu, tada je to premijer kojeg se više ne treba slušati. Onda je to premijer koji zajedno sa svojom Vladom treba otići - rekla je.

Poručila je da je upravo pitanje odgovornosti za nezakonito gospodarenje otpadom jedan od razloga zbog kojih oporba traži odlazak Vlade.