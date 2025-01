Benčić želi istražiti prijetnje bivšim ministrima: 'Zašto nema niti jedan kazneni postupak?'

Koordinatorica stranke Možemo! i saborska zastupnica Sandra Benčić najavila je u subotu, nakon objave snimke i ostavke ministra poljoprivrede Josipa Dabre, pokretanje inicijative za osnivanje istražnog povjerenstva o prijetnjama bivšim ministrima.

Pokrenut ćemo inicijativu za osnivanje istražnog povjerenja kako bismo bivšim ministrima dali mogućnost da se izjasne o tome kome su prijavljivali prijetnje, tko je za njih znao i zašto nemamo nijedan kazneni postupak o tome, izjavila je Benčić.

Podsjetila je pritom da Dabro nije prvi ministar koji govori o prijetnjama i pritiscima u svom resoru, da je bivša ministrica Nataša Tramišak također upozoravala na prijetnje, a bivši ministar Davor Filipović govorio o predatorima.

Kako ta pitanja o predatorima i prijetnjama ministrima nikad nisu dobila odgovor, niti smo dobili odgovor od premijera Andreja Plenkovića što je znao i što poduzeo ako je znao, te kako premijer nikada nije izašao pred javnost i rekao što se događa, pokrenut ćemo inicijativu za osnivanje istražnog povjerenstva, pojasnila je.

- Ako je točno što Dabro govori, onda je Plenković odgovoran, ne samo što nije izvijestio javnost, nego što nije prikupio dokumentaciju i proslijedio je DORH-u ili EPPO-u. Je li to točno, ne možemo znati, no signifikantno je da je upozoravao Plenkovića na kriminal, a nekakve indicije da se tamo zaista događaju neke nepravilnosti dobivali smo i mi kao Klub od stručnjaka. Nije prvi put da čujemo oko malverzacija s poljoprivrednim zemljištem, na to smo upozoravali u kampanji - ustvrdila je Benčić.

Nakon što je snimka objavljena Benčić ocjenjuje dobrim što je ministar dao ostavku jer je apsolutno neprihvatljivo takvo ponašanje za bilo kojeg građanima, a kamoli za ministra.

Benčić nije željela špekulirati o tome je li premijer Plenković znao za postojanje snimke ili tko je pustio snimke u javnost .

- Dabro je rekao da je snimku poslao samo Mariju Radiću, a o tome kako on djeluje znamo već otprije, nema tu nevinih - rekla je.

Ističe kako je puno važnije pitanje je li Plenković znao da se Dabro bavio internom istragom, gdje je nestala drvna građa ili kako se dodjeljuju državna zemljišta.