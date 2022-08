Beograđanina prebili na Korčuli 'Opsovao sam vozača kombija, mlatili su me gdje su stigli'

Beograđanina N. T. (38) brutalno su pretukla četvorica muškaraca na otoku Korčula u noći između srijede i četvrtka, objavio je portal N1. Sve je prijavljeno u policijskoj stanici Korčula te je PU dubrovačko-neretvanska potvrdila kako je istraga u tijeku.

- S dvije prijateljice sam bio u baru, pa smo onda prešli u susjedni klub u kojem smo ostali do dva, konzumirajući alkohol. Iz kluba smo se uputili ka obližnjoj marini, a kada smo s velikom grupom stranaca prelazili ulicu na pješačkom prelazu, prema nama je u punoj brzini išao kombi. Bio sam mu najbliži, pa sam zadržao ostale da nas ne bi udario i tada sam ga glasno opsovao. Povikao sam za njim ‘budalo, mogao si nas ubiti‘, uz još par ružnih reči. On je to čuo, pa je zaustavio kombi koji je bio pun putnika i vratio se unazad - kaže napadnuti muškarac.

'Rekao sam im da tuku krivog čovjeka'

Kako kaže, počela je rasprava između njega i vozača kombija, ali se sve završilo samo na riječima.

- U jednom trenutku pritrčava netko iz grupe stranaca koji su u trenutku nailaska kombija također bili na pješačkom prijelazu i počinju udarati vozača kroz prozor. Vozač daje gas i odlazi. Odjednom su se pojavila četvorica muškaraca koji su me počeli tući gdje su stigli. Tridesetak stranaca, gleda i ne reagira, a jedna moja prijateljica me pokušala obraniti dok je druga sve snimala mobitelom - kaže muškarac koji je inače brodski skiper.

- Dok su me tukli, govorio sam im da tuku pogrešnog čovjeka. Kad su konačno završili sa iživljavanjem i pustili me, ponadao sam se da se agonija završila. Međutim, odnekud se pojavljuje onaj vozač kombija i svom me silinom udara u glavu. Momci koji su me tukli ulaze u automobil BMW X5 dubrovačkih tablica i bježe, a mi zovemo policiju - kaže muškarac.

Policija je napravila izvještaj te su muškarca odvezli u bolnicu.

Sljedeće jutro muškarac je s prijateljicama otišao na policiju. Kaže da su bili korektni u profesionalni.

'Prijetili su mi da ne dolazim više na Korčulu'

- Pokazali su nam i fotografije i pitali nas da li su možda to bili napadači, ali ih nismo prepoznali među njima - kaže muškarac i dodaje da kako misli da incident nema etničku pozadinu, jer takve događaje, kako kaže, uglavnom prate uvrede i psovke na nacionalnoj osnovi.

Dan kasnije pretučeni Beograđanin dobio je prijetnje preko Instagrama.

- Prijetili su mi da ne dolazim više na Korčulu. To samo znači da su moji podaci procurili negdje, ili iz policije ili iz bolnice, jer nikom drugom nisam davao podatke.

