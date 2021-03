Ovih dana društvenim mrežama kruže zastrašujuće fotografije unakaženih lica Beograđanki koje su nakon tzv. brazilskih estetskih zahvata u jednom kozmetičkom salonu dobile kraste, ožiljke i opekotine.

Kako prenosi nova.rs, šest žena izašlo je u javnost sa svojim licima i javno prozvalo vlasnicu kozmetičkog salona.

- Sve mi smo za Olgicu Markanović saznale preko Instagrama gdje je ona objavljivala snimke zahvata, ali i preko jedne naše popularne pjevačice koja ju je reklamirala na društvenim mrežama. Također, vidjele smo da je Olgica prije dvije godine proglašena za poduzetnicu godine. Vidjele smo i snimke žena koje su pričale da su zadovoljne nakon njezinih tretmana, ali nijedna od nas tada nije obratila pažnju na to da su snimci zamagljeni i da su korišteni filteri - prisjeća se jedna od žena.

Beograđanke su otvorile Instagram profil na kojemu svakodnevno objavljuju fotografije unakaženih lica nakon zahvata kako bi upozorile ostale žene.

Umjesto da radi lasersko smanjivanje nosa kao što je objašnjavala na Instagramu, Olgica Markanović je, tvrdi jedna od nesretnih žena, radila tretman plazma pjenom.

- Problem je što prema zakonu u Srbiji taj zahvat može raditi samo liječnik ili medicinsko osoblje, i to u specijaliziranoj ustanovi. Mi smo tek kasnije saznale da ona uopće nije liječnik, kako se predstavljala. Problem je i što je ona educirala druge da rade taj ‘tretman - kaže ona.

Jedna od Beograđanka prisjeća se da je već tijekom tretmana bilo jasno da nešto nije u redu.

- Strašno je boljelo, a oporavak je bio još gori. I dan-danas se oporavljam jer taj atrofirani ožiljak i dalje boli. A odmah nakon tretmana, kad su otpale kraste, videla sam da su ostali ožiljci. Na sve to, ona je rekla da trebam još doći na korekciju. I nakon te korekcije, kad su otpale kraste za 15 dana, ožiljak je bio još veći. Nakon toga sam se obratila odvjetniku i sudskom vještaku. I on i dermatolog su rekli za mene i druge žene da izgledamo kao nakon požara. Ona nam je trajno uništila epiderm toliko da ćemo biti sklone karcinomu jer naša koža na tom dijelu više nema zaštitni sloj. Ti ožiljci će nam biti vidljivi do kraja života i mogu se sanirati samo 70 posto - rekla je jedna od nesretnih žena.

Portal Nova.rs kontaktirao je i Olgicu Markanović, koja je odgovorila na optužbe.

- Ovih dana trpimo cyber nasilje od dotičnih osoba koje su trgale sebi rane. Njih je šest, a sve ostalo su konstruirane priče. Naši zahvati nemaju opasne posljedice, mi imamo divna iskustva i svi koji poštuju proces oporavka, tijekom kojega postoji neki oblik rane, svaki oblik degradacije nečeg divnog će biti proslijeđen nadležnim službama, obzirom da se vodi antikampanja bez argumenata. Vjerujemo da će naše institucije ovakvim ljudima stati na kraj da bi ljudi saznali pravu istinu koju ćemo i objaviti nakon svega. Ne želimo posvećivati pažnju dotičnoj osobi koja nas želi ucijeniti, šalje prijetnje, uznemirava normalne ljude i širu javnost - navela je Olgica Markanović u odgovoru.