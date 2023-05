Beogradski odvjetnik: Masovni ubojica ne može na doživotnu kaznu. Ključan je jedan detalj

S obzirom na to da tijekom teškog ubojstva Uroš B. (20) nije imao 21 godinu, neće se moći izreći najteža kazna. Za ovo djelo je predviđena kazna zatvora od najmanje 10, a najviše 20 godina, komentirao je beogradski odvjetnik Veljko Delibašić, prenosi Kurir. On se osvrnuo na navode prema kojima ubojica iz Mladenovca za ubojstvo osmero ljudi može dobiti kaznu zatvora od 40 godina.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Da je imao 21. godinu, primijenila bi se doživotna kazna zatvora - dodao je.

Uroš je uhićen u petak ujutro na području Kragujevca nakon što je u okolnim selima na području Mladenovca ubio osmero ljudi te pritom ranio još 14 njih.

- Ako je on zaista učinio to što mu se pripisuje i ako se to utvrdi, onda je 20 godina maksimalna kazna. Pravo svih osuđenika je da podnesu molbu za raniji odlazak iz zatvora nakon izvršene dvije trećine kazne, ali to ne znači da će je sud odobriti - poručio je odvjetnik.

Delibašić se osvrnuo i na slučaj u beogradskoj osnovnoj školi u kojoj je dječak (13) je ubio osmero kolega i zaštitara.

- Ne bih nikad branio ta dva slučaja - jasno je poručio.

- Zadatak odvjetnika je da pomogne državnim tijelima da sprovedu postupak. Ja osobno ne bih branio niti jednog. Kodeks profesionalnosti nalaže da kad niste maksimalno spremni obavljati svoj posao, dužni se odbiti takvo zastupanje. Ja obojici želim sve najgore - dodao je odvjetnik.

Najčitaniji članci