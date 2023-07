Berlin priznao: Ekstremisti iz Njemačke, njih desetine, ratuju u Ukrajini. I to na obje strane...

Nekoliko desetaka ekstremista iz Njemačke pridružilo se sukobu u Ukrajini na obje strane, odgovorilo je njemačko ministarstvo unutarnjih poslova na upit novina Die Welt.

Die Welt u nedjeljom izdanju, prema njemačkoj agenciji dpa, piše kako je ministarstvo registriralo odlazak 61 ljudi “povezanih s ekstremizmom ili politički motiviranim zločinima”.

U slučaju njih 39 postoje jasni znakovi da su napustili državu “kako bi sudjelovali u sukobima”. Njih 27 je proruski, a 12 proukrajinski nastrojeno.

Vlasti za većinu njih imaju dokaze da su sudjelovali u sukobima. Među njima su ekstremisti s desnice i ljevice.

Sudjelovanje u sukobima u Ukrajini nije kažnjivo, rekla je glasnogovornica ministarstva pravosuđa Die Weltu.

To vrijedi „dok ne djeluju kao plaćenici, nego kao pripadnici regularnih oružanih snaga” i dobrovoljnih jedinica i paravojski. No to ih ne štiti od istraga zbog ratnih zločina.

Welt piše kako federalni tužitelj nije htio odgovoriti hoće li se protiv njih voditi odgovarajuće istrage.

