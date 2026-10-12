Berlin: Suočavamo se s hibridnim ratom kakav nije bio viđen ni u Hladnom ratu

Njemački ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt upozorio je u ponedjeljak da se Njemačka suočava s „hibridnim ratom iz sjene” koji po svojim razmjerima nadilazi Hladni rat. Istaknuo je da ta prijetnja dodatno naglašava potrebu za jačanjem njemačke Savezne službe za zaštitu ustavnog poretka (BfV), zadužene za unutarnju sigurnost i protuobavještajnu djelatnost, piše Reuters.

„Rat iz sjene kojem danas svjedočimo ima cilj koji daleko nadilazi sve što smo vidjeli tijekom Hladnog rata”, izjavio je Dobrindt na konferenciji za novinare BfV-a u Berlinu.

Du­žnosnici brojnih zapadnih zemalja već mjesecima upozoravaju da Rusija diljem Europe provodi sabotaže, kibernetičke napade i druge oblike hibridnog ratovanja kako bi oslabila potporu Ukrajini. Moskva odbacuje takve optužbe, tvrdeći da su neutemeljene i posljedica proturuske histerije.

„Jasno je da im je cilj destabilizirati nas – i to temeljito”, rekao je Dobrindt, ne spominjući pritom izravno Rusiju.

Njegove izjave nadovezuju se na upozorenje koje je ranije ovog mjeseca iznio čelnik njemačke vanjske obavještajne službe BND, ustvrdivši da postoji opasnost od izbijanja oružanog sukoba između Njemačke i Moskve.

Sigurnosna služba susjedne Češke u ponedjeljak je upozorila da bi Rusija u narednim mjesecima mogla pokrenuti rizičnije i ozbiljnije operacije u državama članicama NATO-a koje podupiru Ukrajinu.

Dron s eksplozivom u zračnoj luci

Pozivi na proširenje ovlasti njemačkih obavještajnih službi postali su sve glasniji nakon neuspjelog napada dronom s eksplozivom na jednu njemačku zračnu luku u kolovozu, za koji su vlasti optužile Rusiju.

Čelnik BfV-a Sinan Selen izjavio je u ponedjeljak da Rusija u svojim hibridnim operacijama koristi gotovo sva raspoloživa sredstva – od dezinformacijskih kampanja i manipulacije informacijama do sabotaža i pripremanja atentata na njemačkom teritoriju.

„To je činjenica s kojom se moramo suočiti”, rekao je Selen.

Govoreći o incidentu s dronom u Leipzigu, koji je Kremlj odbacio kao izmišljotinu, Selen je rekao da očekuje nove slične akcije.

Prijedlog reforme njemačkog zakonodavstva, kojim bi se obavještajnim službama dodijelile šire ovlasti, uključujući mogućnost poduzimanja aktivnih obrambenih mjera, trenutačno razmatraju parlamentarni odbori. Prijedlog je prvi put predstavljen zastupnicima u rujnu.

„Njemačka si ne može dopustiti da u razvoju obavještajnih službi i njihovih sposobnosti bude drugorazredni ili trećerazredni igrač. S obzirom na izazove s kojima se suočavamo, moramo ostati među vodećima”, poručio je Dobrindt.

Njemačke obavještajne službe osnovane su nakon Drugog svjetskog rata, u vrijeme kada su sjećanja na nacistički režim još bila svježa. Zbog povijesnog iskustva i nastojanja da se spriječi ponavljanje zlouporabe državne moći, njihove su ovlasti tradicionalno ograničenije nego u savezničkim zemljama poput Francuske, Ujedinjenog Kraljevstva i Sjedinjenih Američkih Država.