Bernardić šuti i samo raste: SDP bez ideje prestigao HDZ

Da su danas izbori SDP bi dobio 29,1 posto glasova, pokazuje anketa Hrejtinga, objavljena na HRT-u. HDZ bi dobio 26,9 posto dok bi 9,9 posto glasova dobio Miroslav Škoro - čija stranka zapravo ne postoji. U tom smislu, između njega i SDP-a jedva da ima bitnije razlike. SDP formalno postoji, ima ljude, prostore, registraciju i članstvo, ali kakve politike nudi, teško je reći. To su sve neki eksperimenti profesora Baltazara. “Pišu se strategije”, “osmišljavaju planovi”, krčkaju tekućine u retortama.

Davor Bernardić drži se Milanovićeve uzrečice - radili mi ne radili, nešto će se dogoditi. Slično je govorio i Ivo Josipović: ako dovoljno dugo sjediš na obali rijeke, dočekat ćeš trenutak u kojem valovi izbacuju truplo tvog neprijatelja. HDZ se sam davi u aferama koje iskrsavaju na tjednoj razini, međusobno se ranjavaju u stranačkim izborima pa tako izranjavani plutaju prema obali na kojoj sjedi Bernardić kojemu se događa - rast. Do njega je došlo na valu Milanovićeve pobjede, ali i činjenice da je Plenković promijenio čak 14 ministara i da njegova vlada ima jezivu reputaciju dok joj je trend - a trend je najvažniji - nezaustavljivo silazan.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Čini se da je Bernardić počeo shvaćati da bi mu vlast doista mogla pasti u ruke, pa je u intervjuu Jutarnjem listu spomenuo nekoliko političkih ideja koje bi trebalo vidjeti u formi zakonskih prijedloga. Govoreći o “glomaznoj administraciji” rekao je da “ima plan”. Gdje je taj plan i što će biti sa agencijama, zavodima, komorama, županijama? To nismo čuli. Koje su suvišne, koje će morati za život zarađivati na tržištu? Ni to nije rekao. Što ćemo sa općinama? Ni to. Rekao je da “inzistira na jačanju Poreznog uskoka, donošenju zakona o podrijetlu imovine, jačanju uloge Povjerenstva za sukob interesa” ali nismo vidjeli - kako bi ih on to ojačao.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Ideje su načelno dobre, no SDP bi nakon tri godine oporbe morao već imati napisan svaki zakon i u njemu svaki zarez - a oni imaju samo “ideje”, “planove” i “saveze”. Što su radili tolike godine? Za što su primali plaću? Vjeruje li Bernardić, poput Milanovića, da “najbolji državnici u pravilu na vlast dolaze nespremni”? Mi u to ne vjerujemo: voljeli bismo vidjeti spremnog mandatara koji zna nove zakone koje će izglasati u Saboru. Želimo nacrte tih propisa. A s kim bi Bero mogao vladati? Vojko Obersnel misli da bi velika koalicija s nekim drugim HDZ-om bila zamisliva.

HDZ-ov Davor Božinović kaže da nije za veliku koaliciju. Ukoliko bi se ovaj trend nastavio do rujna, Bernardić - koji se velike koalicije “gnuša” - bi mogao računati na 34, možda i 35 posto glasova a odatle do sastavljanja vlade i nije tako dug put. Možda će za nj biti dostatna i mala koalicija.