<p><strong>Davor Bernardić</strong> izvrijeđao je <strong>Biljanu Borzan</strong>, nakon što je na portalima pročitao njenu izjavu u kojoj je navela kako bi da je na mjestu Davora Bernardića podnijela ostavku. Borzan je to potvrdila za <a href="https://slobodnadalmacija.hr/vijesti/politika/incident-u-sdp-u-davor-bernardic-nakon-poraza-izvrijedao-biljanu-borzan-istina-je-doista-se-ruzno-ponio-ali-oprastam-mu-pod-stresom-je-1030670?fbclid=IwAR0oJNrUXCGfKNoJ9eVKOHIoHv1uSoamNsH0JyOuyYVXM0w26LFFAvPqIR8" target="_blank">Slobodnu Dalmaciju</a>.</p><p>- Da istina je, ali zaista ne želim ponavljati što mi je rekao. Bilo je dosta ružno. Ali to je bilo nezasluženo, ja sam bila korektna prema njemu. Ponavljam, rekla sam, da bih ja, da sam na njegovom mjestu, dala ostavku. A on neka postupi kako misli da doliči nakon ovakvog poraza. Ali opraštam mu je jer je očito bio pod velikim stresom - rekla je Borzan.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Izjava Davora Bernardića nakon poraza</strong></p><p>Bernardić je navodno jako vikao na nju i rekao joj da je nekorektna, piše <a href="https://www.jutarnji.hr/izbori/vijesti/sdp-ovci-bijesni-na-biljanu-borzan-bernardic-urlikao-na-europarlamentarku-nekorektna-si-15006547" target="_blank">Jutarnji</a>, a Borzan kaže da nije Bernardić jedini krivac za katastrofu SDP-a, već i njegov tim savjetnika kojima se okružio i koji bi s njim trebali snositi odgovornost.</p><p>- Pojedini kolege su predsjednika stranke upozoravali da neke stvari ne čini, ali očito su presudili savjeti savjetnika - rekla je Borzan.</p>