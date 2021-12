Ministar zdravstva Vili Beroš izvijestio je u četvrtak na sjednici Vlade o padu broja novozaraženih u odnosu na prošli tjedan za 14,5 posto i blagom padu broja hospitaliziranih, iako je pritisak na bolnički sustav i dalje velik.

Udio novozaraženih među testiranima u posljednja 24 sata je 38,35 posto. U odnosu na prošli tjedan to je pad za 14,5 posto, a u odnosu na dva tjedna ranije taj pad iznosi 26,5 posto.

Na bolničkom liječenju je 2391 osoba, što ukazuje na blagi pad broja hospitaliziranih. U posljednja 24 sata na respirator je stavljeno 30 osoba, od kojih 24 nije cijepljeno ni jednom dozom, naveo je Beroš.

Unatoč trendu smanjenja broja oboljelih i dalje traje pritisak na bolnice, a najteža je situacija u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske, u općim bolnicama Zabok, Varaždin, Čakovec i Koprivnica, gdje se zbog pogoršanja situacije provodi mobilizacija i posudba medicinskih sestara i respiratora iz drugih ustanova.

Bolnički sustav i dalje pod opterećenjem

- Bolnički sustav nastavlja raditi pod znatnim opterećenjem. Kapaciteti za smještaj se stalno povećavaju, a u mjesec dana broj kreveta povećan je s 2253 na 3580, što su u ovom trenutku dostatni kapaciteti. Broj hospitaliziranih u istom razdoblju narastao je za 85 posto, sa 1330 na 2545 bolesnika - rekao je Beroš.

Što se tiče nove varijante koronavirusa omikron, istaknuo je kako se ona smatra opasnijom jer ima ima gotovo dvostruko više mutacija od delta varijante. No, stručnjaci naglašavaju da cjepiva i dalje pružaju visoku razinu zaštite od teške kliničke slike i hospitalizacije.

Trećom dozom u Hrvatskoj je dosad cijepljeno 209.000 osoba. Što se tiče prve i druge doze trebalo bi postići obuhvat kakav je dosegnuo Zagrebu (75 posto), a rekorder u cijepljenju je dobna skupina od 70 do 74 godine, među kojima je 90 posto cijepljeno barem prvom dozom.

'Covid potvrde spriječile zarazu za populaciju veličine Samobora'

Zbog obveze covid potvrda u zdravstvenom sustavu i državnim i javnim službama do 30. studenoga je primijenjeno 407.000 testova, a 7216 osoba bilo je pozitivno. "To znači da su covid potvrde spriječile daljnju zarazu za više od 36.000 ljudi, što bi posljedično dovelo do 400 hospitaliziranih i oko 100 umrlih", ustvrdio je ministar zdravstva.

Na Twitteru je i napisao kako je uvođenjem Covid potvrda do sada spriječena zaraza populacije veličine Samobora.