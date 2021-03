- Važno je da se nastavi kampanja cijepljenja i da se cijepljenje ubrza, koliko nam to dostavljene količine dozvoljavaju - kazao je ministar Vili Beroš na sjednici Vlade nakon što je iznio podatak o 777 novozaraženih danas.

- Preliminirani podaci serološkog istraživanja je pokazalo 25 do 26 pozitivnih nalaza. To je udio građana koji je bio u kontaktu s korona virusom - rekao je Beroš i dodao da to ne znači da svi oni imuni na korona virus. Ponovio je da zadnjih nekoliko tjedana raste broj zaraženih u Hrvatskoj i pozvao na dodatni oprez.

Podsjetimo, prošlog četvrtka zabilježeno je 667 slučajeva zaraze, a testirano je 6.965 osoba.

