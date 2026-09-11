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STRAVA

DRAMA U ZAGREBAČKOJ ŠKOLI Učenik nožem izbo drugog učenika i djelatnicu škole!

Piše Veronika Miloševski,
DRAMA U ZAGREBAČKOJ ŠKOLI Učenik nožem izbo drugog učenika i djelatnicu škole!
Foto: Čitatelj 24sata
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U jednoj srednjoj školi u Zagrebu je u petak u jutarnjim satima došlo do incidenta. Učenik je, najvjerojatnije nožem, ozlijedio učenika i djelatnicu škole. Pod nadzorom je policije

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OGLASILA SE POLICIJA

Danas 11. rujna oko 8 sati, u Zagrebu, Konavonska ulica, u odgojno-obrazovnoj ustanovi jedan učenik oštrim predmetom ozlijedio je drugog učenika i djelatnicu. Učenik koji je nanio ozljede nalazi se pod nadzorom policije. Kriminalističko istraživanje i očevid su u tijeku, a ozlijeđenima je pružena liječnicka pomoć, objavila je zagrebačka policija.

DJECA IZAŠLA VAN

Policija je tamo, klinci jure van - rekao nam je čitatelj.

24sata
Foto: Čitatelj 24sata
8:00

U jednoj srednjoj školi u Zagrebu je u petak u jutarnjim satima došlo do incidenta. Policija i Hitna su ispred škole.

24sata
Komentari 18

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