OGLASILA SE POLICIJA

Danas 11. rujna oko 8 sati, u Zagrebu, Konavonska ulica, u odgojno-obrazovnoj ustanovi jedan učenik oštrim predmetom ozlijedio je drugog učenika i djelatnicu. Učenik koji je nanio ozljede nalazi se pod nadzorom policije. Kriminalističko istraživanje i očevid su u tijeku, a ozlijeđenima je pružena liječnicka pomoć, objavila je zagrebačka policija.