Beroš i Capak objasnili kad bi mogli proglasiti kraj epidemije

Od subote živimo praktično bez mjera koje je ukinuo Stožer, a u utorak bilježimo još 699 novih slučajeva zaraze i osam preminulih, što pokazuje da pandemija nije nestala.

- Došao je i taj dan, i to vrlo simbolično na Svjetski dan zdravlja - rekao je ministar na konferenciji prije nešto više od tjedan dana na kojoj je objavio da je većina mjera ukinuta.

Ali to što je većina mjera ukinuta ne znači da je epidemija gotova.

Ministar zdravstva Vili Beroš danas kaže da je teško predviđati kad bi ona mogla završiti, a pitanja o kriterijima koji se moraju ispuniti su isključivo za struku, piše Dnevnik.hr.

- Definicija kraja za epidemije drugih zaraznih bolesti postoji. Kraj se proglašava kada prođe razdoblje duple inkubacije od zadnjeg zabilježenog slučaja - objašnjava ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak.

No Covid-19 je još nova bolest i virus je više puta pokazao koliko je nepredvidljiv.

- U ovom slučaju to je nemoguće primijeniti. Ni ECDC i WHO se još nisu usuglasili koji će to kriteriji biti. Naša pretpostavka je da će se kraj proglasiti onda kada više neće biti potrebne mjere koje su donesene zbog proglašenja. Ili kada više neće biti tako visoka incidencija, tako masovna. Recimo, kad incidencija bude 40 na 100.000 stanovnika u 14 dana. Sada nam je 400. Možda incidencija zbog lijepog vremena i padne, ali i tada treba voditi računa o drugim faktorima - pojašnjava Capak i upozorava na velik broj hospitaliziranih.

- Njih još ima 500-tinjak - kaže. S obzirom na još uvijek visoku incidenciju, nove varijante virusa, koje su manje opasne, ali više zarazne, i ne idu baš na ruku tome da se sve brzo završi.

Kad se to i jednog dana dogodi, službeno proglašenje kraja epidemije potpisat će ministar zdravstva na prijedlog HZJZ-a i uz suglasnost Vlade.

- Nije nemoguće, ali teško - zaključuje šef HZJZ-a na pitanje da se kraj pandemije proglasi ove godine.

