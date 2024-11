Beroš je iz zatvora uzeo 6+6: Pogledajte koliko ćemo ga još platiti u sljedećih godinu dana

Vili Beroš nije objavio novu plaću nakon povišice u kolovozu. No, u usporedbi s drugim ministrima, ona bi trebala minimalno iznositi 4.200 eura neto. To znači da ćemo mu nakon uzimanja povlastice 6+6 za prvih šest mjeseci platiti 25.200 eura, a sljedećih pola godine još 12.600 eura, sveukupno 37.800 eura za nerad. To je naravno, neto iznos, a na sve će država platiti još mirovinske i zdravstvene doprinose i porez.

Iako su se pojavila tumačenja da se Beroš ne može vratiti u Sabor jer samo jednom ima pravo staviti mandat u mirovanje, a već ga je jednom stavio kada je postao ministar, to nije točno. Kada je postao ministar, to je nespojiva dužnost, a Beroš ima još jednom pravo staviti mandat u mirovanje, što je sada i učinio.

Podsjetimo, do Mandatno-imunitetnog povjerenstva došla su jučer dva Beroševa zahtjeva. Kako je pojašnjeno, zahtjevi su se odnosili na aktivaciju saborskog mandata te zahtjev za zamrzavanjem saborskog mandata iz osobnih razloga.

Nakon godine dana, Beroš se ima pravo vratiti u Sabor. Na plaću od oko 4.000 eura i na njoj biti do proljeća 2028. godine. Postoji i mogućnost da se Beroš nakon prvih šest mjeseci vrati u Sabor također na plaću od oko 4.000 eura.

Ipak, premijer Andrej Plenković dotaknuo se mogućeg Beroševog povratka u Hrvatski sabor. Rekao je jučer da se Beroš neće vratiti u Sabor.

- Beroš ima ozbiljnijih pitanja kojima se treba baviti od povratka u Sabor. A tijela kaznenog progona su neovisna i slobodna od utjecaja Vlade na njihova djelovanja. To govorim namjerno zbog cirkusa u parlamentarnoj kampanji - rekao je Plenković.

Bivši ministar zdravstva Vili Beroš uhićen je zbog sumnje na korupciju te se trenutno nalazi u istražnom zatvoru.