<p>Premijer i predsjednik HDZ-a <strong>Andrej Plenković</strong> rekao je da će u utorak odgovoriti Uredu predsjednika RH budući da je ostalo "nekoliko detalja" koje treba dogovoriti za sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost.</p><p>- Mi ćemo sutra tijekom dana odgovoriti na nekoliko detalja koji su još ostali. Što se tiče sastanka, on će biti, sad samo moramo dogovoriti koje su u konačnici to teme, koji je format i u konačnici koji je datum s obzirom na ove okolnosti - rekao je Plenković novinarima nakon online sjednice Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a zamoljen za komentar dopisa iz Ureda predsjednika RH vezano uz sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost.</p><p>Smatra da bi, ako je jedna od tema sastanka pandemija koronavirusa, bilo "korisno, mudro i dobro" da ministar zdravstva Vili Beroš nešto izravno kaže o tome. Poručio je i kako ne vidi nikakav razlog zbog čega Beroš, koji je već bio na jednoj sjednici Vijeća za nacionalnu sigurnost, ne bi bio nazočan i sada.</p><p>Vezano uz prava Hrvata u BiH i Daytonski sporazum, Plenković je rekao kako misli da tu mogu naći kompromis o tome da rasprave i jedno i drugo. </p><p>- Imamo neke ideje, a o ostalim temama ćete čuti idućih dana - poručio je.</p><p>Plenković je kazao i da se dalje zalaže da se sjednica održi u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici jer bi bila najprimjerenije mjesto vezano uz broj ljudi i epidemiološku situaciju. "Taj prostor je daleko bolji nego vila Weiss", ocijenio je. Dodao je i da se neće ništa dramatično dogoditi ako sjednica bude ili u petak ili u ponedjeljak.</p><p>Zamoljen za komentar Milanovićeva odlaska u Vukovar koji će odati počast žrtvi Vukovara polaganjem vijenca i paljenjem svijeće kod spomen-obilježja Ovčara u srijedu prijepodne, poručio je kako svatko na svoj način bira kako će obilježiti Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan žrtava Vukovara i Škabrnje.</p><p>Plenković je najavio i da će već sutra popodne nakon užeg kabineta Vlade otići u Vukovar sa zajedno s svojim zamjenikom i ministrom hrvatskih branitelja te ministrom obrane. Tom prilikom posjetit će tvornicu Borovo, imat će nekoliko susreta te će nazočiti događajima u krugu vukovarske bolnice, a u srijedu će sudjelovati u Koloni sjećanja.</p><p>Plenković je, na novinarski upit, rekao kako nema informaciju da će u Koloni sjećanja sudjelovati "do 10.000 ljudi". Ponovio je da će događaj blizu vukovarske, memorijalne bolnice u 10 sati trajati oko 18 minuta i nakon toga će se formirati kolona prema memorijalnom groblju gdje će biti sveta misa, kraća nego do sada. Smatra da će sve biti u redu ako se svi budu pridržavali epidemioloških preporuka. </p><h2>Čović: Bez HDZ-a u BiH se ne može odlučivati o bilo kakvom procesu</h2><p>Plenković je čestitao predsjedniku HDZ-a Draganu Čoviću, koji je u stranačkoj središnjici nazočio on-line sastanku Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a, na prilično velikom odazivu na jučerašnjim lokalnim izborima u BiH unatoč pandemiji koronavirusa te na sjajnom izbornom uspjehu HDZ-a BiH.</p><p>- Time je HDZ BiH potvrdio status najsnažnije političke stranke Hrvata u BiH kao konstitutivnog naroda - kazao je.</p><p>Izrazivši zadovoljstvo rezultatima lokalnih izbora, Čović je rekao da im uspjeh HDZ-a u više od 20 općina i gradova u BiH daje za pravo u stajalištu da bez HDZ-a u BiH se ne može odlučivati o bilo kakvom procesu.</p>