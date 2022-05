Beroš: Milijun pušača dodatni je razlog za uvođenje sistematskih

Povodom svjetskog dana nepušenja, 31. svibnja, ministar zdravstva Vili Beroš jutros je na Twitteru objavio status u kojem poziva građane na prestanak pušenja, ali i komentirao najave oko uvođenja obaveznih sistematskih pregleda.

Tako je spomenuo da je cigareta za mnoge ritual uz kavu, ali i 'ispušni ventil' koji pruža trenutno olakšanje, no da dugoročno donosi plućne i kardiovaskularne bolesti te karcinome.

- Milijun pušača u Hrvatskoj dodatni je razlog za uvođenje sistematskih pregleda kojima će se građane poticati na aktivniju brigu o svojem zdravlju - napisao je Beroš.

Inače, Jutarnji danas piše kako bi se obavezni sistematski pregledi za sve punoljetne građane trebali početi provoditi od početka sljedeće godine, kad se donese novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti.

To bi se izvodilo isključivo u javnom, a ne privatnom zdravstvenom sektoru, no pitanje je kako bi se to obavljalo, s obzirom na obujam posla.

- Plan je da se po dobi, spolu i obiteljskim anamnezama, odnosno genetskim predispozicijama za razvijanje određenih bolesti odredi opseg pretraga i tako spriječe i na vrijeme liječe kronične bolesti - navodi Beroš.

Kako bi to bilo obavezno, pitanje je što s onima koji se ne odazovu i eventualnim kaznama. To je detalj koji se još razrađuje, a mogao bi se ticati cijene dopunskog.

