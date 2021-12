Danas bilježimo veći broj novozaraženih nego prethodnih dana, to je porast koji nam ukazuje na određene trendove. Oni još nisu zabrinjavajući, ali u kontekstu zbivanja u ostatku Europe, moram reći da moramo biti oprezni, rekao je u Sisku ministar zdravstva Vili Beroš.

- Ono što je dobro je činjenica da od 564 uzoraka koji su 14. prosinca uzeti i poslani u ECDC, nalaz je došao da među njima nema omikron-varijante. Svi su delta-varijante. Do kraja dana čekamo još 94 uzorka pa ćemo vidjeti što je među njima. Do sada smo sekvencioniranjem potvrdili osam pozitivnih uzoraka na omikron u RH i pet još dodatno visoko suspektnih, očekujem da će biti pozitivnih. I dalje nema značajnijeg rasta omikron-varijante u RH, međutim vjerojatno nas on neće zaobići i možemo u sljedećim tjednima očekivati porast broja zaraženih i širenje omikron-varijante - rekao je.

Upozorava da moramo biti svjesni opasnosti i mogućeg opterećenja zdravstvenog sustava.



- Moramo se pridržavati mjera i pozvati sve sugrađane na boosteriranje jer je dokazano da treća doza značajnije štiti od zaraze novom varijantom, rekao je Beroš.