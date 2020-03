Beroš najavio strože mjere na granicama: Izrađuju strategiju

Zabrinjava me situacija, ali još uvijek je epidemiološka situacija pod kontrolom u Republici Hrvatskoj, više me zabrinjava situacija u Italiji. Tamo su 342 nova slučaja i to je ono na što ćemo se probati fokusirati. U Hrvatskoj je situacija mirna, rekao je ministar zdravstva Vili Beroš za N1 te najavio strože mjere na granicama.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Apsolutno da, međutim izvjesno je ako Hrvatska unilateralno uvede takve mjere, da one neće rezultirati adekvatnim učincima, jer će drugim putevima isti ti transporti ulaziti u Hrvatsku - rekao je.

- Od jutros sam u intenzivnoj komunikaciji s ministrima drugih zemalja da dogovorimo zajedničku strategiju, jer jedino zajednička strategija može polučiti rezultate, jer ako mi sami nešto napravimo, neće biti učinkovito - poručio je.

Podsjetimo, u Hrvatskoj je u utorak zabilježen i deveti slučaj zaraze korona virusom. Riječ je o vozaču koji je odlazio po robu u zahvaćena područja Italije. Ministar Vili Beroš potvrdio nam je da se radi o muškarcu iz Varaždina.

Tema: KORONAVIRUS: Najnovije o virusu koji se širi svijetom