Beroš o projektu sistematskih: Evo što će se sve pregledavati i koje će građane sve zvati

Ministar Vili Beroš, ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak, voditelj Radne skupine ispred HZJZ-a Tomislav Benjak te ravnatelj HZZO-a Lucian Vukelić predstavili su na konferenciji za medije pilot projekt preventivnih zdravstvenih pregleda.

U pilot-projektu Ministarstva do kraja ožujka bit će uključeno i do 1.000 osoba. U prvom valu pozivat će se sve građane starije od 40 godina koji najmanje dvije godine nisu posjetili obiteljskog liječnika. Pozvat će ih telefonom administrator Ministarstva zdravstva.

Primorsko-goranska županija bit će jedna od ukupno četiri županije u Hrvatskoj koje ovih dana kreću s preventivnim sistematskim pregledima građana. Riječ je o pilot-projektu Ministarstva zdravstva u koji će još prije kraja ožujka biti uključeno i do 1.000 osoba.

- U prvom valu pozivat će se sve građane starije od 40 godina koji najmanje dvije godine nisu posjetili svog obiteljskog liječnika. Pozvat će ih telefonom administrator Ministarstva zdravstva, a u najbližem domu zdravlja obavit će potrebne pretrage prije nego što se jave svom obiteljskom liječniku radi rezultata i eventualnih daljnjih pretraga.

- Danas su izglasana dva zakona. Sad ide izmjena mreže javno-zdravstvene službe. Ne stojimo dobro u svim segmentima zdravstvene zaštite, preventivne zdravstvene preglede želimo predstaviti prve. Loši smo u brzini dijagnostike, početku liječenja i nekim ishodima. Među prvima smo po transplantaciji organa. No izostaje nam sistematski pristup navedenoj tematici. Moramo ići prema preventivi i ranom otkrivanju bolesti. Možda će pilot projekt pokazati da se nečemu trebamo prilagoditi. To je samo jedan od naših novih preventivnih pravaca. Druge mjere su javne ustanove koje su usmjerene na razvijanje zdravstvene pismenosti. I treća mjera su nacionalni preventivni pregledi, možemo se pohvaliti za smrtnost za 24 posto kod raka dojke. Imamo druge preventivne koji ne pokazuju dobre rezultate pa ih treba revidirati - pričao je Beroš.

- Kod preventivnih zdravstvenih pregleda, stupili na snagu zakoni koji omogućavaju njihovo provođenje i financiranje. Nakon pilot projekta i evaluiranja rezultata ide Pravilnik o načinu provođenja zdravstvene zaštite. Ove godine ide revizija aktivnih nacionalnih preventivnih programa raka vrata maternice i rektuma te melanoma. Program preventivnih zdravstvenih pregleda za djecu. Akcijski plan razvoja i brige o mentalnom zdravlju, plan borbe protiv raka, plan za prevenciju debljine. Plan normativa prehrane u školskim ustanovama. Prva faza pilot projekta je pilotiranje, počinje u travnju traje do srpnja. Potom evaluacija projekta, treća uspostava programa na nacionalnoj razini u listopadu. Cilj je pilot projekta da vidimo kako pokrenuti na nacionalnoj razini. Ograničeno je trajanje, obuhvat ordinacija, sudjelovanje je dobrovoljno od obiteljskih ordinacija i pacijenata. HZZO će pozivati na preventivne programe u pilot projektu, a kasnije će to HZZO. U cilju pomoći domovima zdravlja imenovali bi koordinatore, dodatno financijsko vrednovanje plaćat će se van limitno i za dz i za privatne prakse. To će se dodatno plaćati. Trošak uložen u preventivu je važno.

- Pilot projekt će se van radnog vremena, to će liječnici obiteljske medicine ako će htjeti. Ovako će obiteljski moći odraditi prekovremene. Sistematski će se raditi pri odabranim liječnicima ili kroz savjetovalište u domovima zdravlja. Svako će kombinirati model koji mu je lakši. Minimalno 1000 osoba različite dobne skupine i zdravstvenih stanja. Građani koji se ne odazivu ne mogu se opet prijaviti. Glavni cilj je analiza i odaziv i realizacija pregleda. Rano otkrivanje bolesti što je važno. Ovo je sjajna poveznica. Sjajna je stvar što smo mogli izreći koliko je ranih stanja. Takvi pregledi spašavaju život. Dodatne prednosti su razvoj zdravstvene pismenosti. Da se može ocjenjivati pružena i dobivena zdravstvena usluga. Glavni dionici pilot projekta su Ministarstvo, ordinacije obiteljske medicine, HZJZ, HZZO. 2322 ordinacije obiteljske medicine. Županije koje su u pilot projektu su Osječko-baranjsk!, Sisačko-moslavačka, Međimurska, Primorsko-goranska i Splitsko-dalmatinska županija. Mogućnost uključivanja u projekt je za 54 25.325 ljudi. Stariji od 40 koji zadnje 2 godine nisu bili kod liječnika, 29 posto ih je. Zato smo se fokusirali na tu populaciju. Nema značajniji pobol od kroničnih bolesti. Cilj je zahvatiti populaciju od 40 do 44 godine. Detektirali smo anomaliju da stariji od 80 koji nisu bili kod liječnika u zadnje dvije godine, to je nemogućnost pri odlasku pa se nameće odlazak u kućne posjete od strane liječnika - rekao je Beroš.

Evo što će se pregledavati

Tomislav Benjak, voditelj projekta je rekao je da u pilot projektu sudjeluje 13 liječnika iz različitih skupina.

- Koristili smo i kanadski i britanski model. Izradili smo prijedlog pretraga prema dobi i spolu. Preventivne preglede smo nastojali približiti Nacionalnim preventivnim programima. Svima koji dođu na sistematske mjerit će se tlak, visina, težina pregled srca i pluća, pregled ekstremiteta. Glukoza u krvi, marker o kretanju guka, HB1C, lipidogram, ukazuje na kardio rizik. Kod muškaraca od 50 do 70 i tumorski marker karcinoma prostate, EKG onima koji imaju odstupanja u tlaku, denzitometrija za otkrivanje osteoporoze kod starijih od 65 godina. Kontrola vida i sluha, set pretraga poput upućivanja žena na mamografiju, muškarca na rano otkrivanje raka debelog crijeva, ovo nisu svi pregledi. Imamo još neke za otkrivanje ranog otkrivanja bubrežnog zatajenja kod nekih. Ako se otkriju odstupanja u pretragama moguće je da liječnik odmah napiše uputnicu za dodatni pregled. Bit će više modela naručivanja na sistematske. Jedan je da operater HZJZ-a naruči osobu kod liječnika na sistematski. Drugo je da osoba ide direktno kod svog obiteljskog liječnika - rekao je Benjak.

Beroš nastavlja.

- Vidjet ćemo imaju li svi DZ sve potrebno da provedu sistematske. Zato ćemo sve integrirati s bolničkim sustavom jer nemaju svi domovi zdravlja uvjete za sve pretrage. Plan je do 2030. poboljšati ishode liječenja. Projektom ćemo prema preliminarnom izračunu moći uštedjeti 18 milijuna eura ako na vrijeme otkrijemo bolesti, što možemo uključiti u druge akcije poput zdravstvene pismenosti. Imamo loše rezultate liječenja onkoloških bolesti iako imamo skupe lijekove, dobre liječnike. Ovo je prvi i pravi način.

Ulaganje u preventivu može uložiti velike uštede. HZZO će financirati preventivne preglede, nemamo te procjene ovdje koliko će koštati. Ako u DZ nema uvjeta onda će se pacijent prebaciti na sistematski u bolnicu. Imamo dva nova CT u DZ Splitsko-dalmatinske županije. Želimo jačati domove zdravlja i primarnu zdravstvenu zaštitu. Novim izmjenama zakona se omogućava osnivanje savjetovališta u DZ.

- Financije neće biti prepreka projektu, a ni nedostatak liječnika primarne-zdravstvene zaštite. Njima će se ovo platiti. U projektu će raditi samo oni liječnici koji se dobrovoljno jave. Pacijenti će dobiti slobodan dan za pregled. Neki liječnici s kojima sam razgovarao iz Osječko-baranjske županije su rekli da im administratori nisu potrebni i da nisu administrativno opterećeni, no mi ćemo razmisliti o administrativnom rasterećenju. Liječnici obiteljske više neće morati obračunavati putne troškove. Morat će izdati tiskanicu, ali neće obračunavati. Zato ćemo u roku od mjesec dana staviti to u Pravilnik. U pilot projektu smo krenuli s onima s plus 40, a kasnije će se prema dobi i godinama i stanjima. Mi ćemo od vrtića i osnovnih kasnije razvijati zdravstvenu pismenost koji će poboljšati rezultata liječenja - rekao je Beroš.

Komentirao je i sutrašnji prosvjed liječnika.

- Mi smo razgovarali s liječnicima, za to je potrebna dobra volja, a ne s figom u džepu. Nije me strah za sutrašnji protest veće da postoji manjak volje za rješenje s razgovorima. Ako ovo što predstavljamo nije rješenje onda ne znam što je. Mi govorimo o brizi za pacijente. Sad me plaše neke najave, čuo sam da svaki treći mlađi liječnik ode u inozemstvo. To nije točno. Ok nemamo sve dobre stvari u zdravstvu, ali radimo na poboljšanju sustava. Je li netko protiv inspekcija gdje je utvrđeno da liječnici istovremeno rade privatno i u javnoj bolnici. Zašto HLK kojoj je vlada dala javne ovlasti razmišlja isključivo o materijalnim pravima. Činjenica je da kuća gori, a oni dolijevaju vatru. A na sistematske nećemo na penalizaciju, ići ćemo da educiramo građane da je njihova osobna odgovornost važna za zdravlje. Tako ćemo ih potaknuti da dođu na sistematske - zaključio je Beroš.

Najčitaniji članci