Beroš: Od idućeg tjedna jeftiniji testovi na koronu i do 50 posto

<p>Ministar zdravstva <strong>Vili Beroš </strong>u ponedjeljak je rekao da se već sredinom ovog ili početkom sljedećeg tjedna mogu očekivati 50 posto jeftiniji testovi na koronavirus, koji sada privatno stoje 1500 kuna.</p><p>- Nadam se da će biti i do 50 posto jeftiniji, ali je pitanje koliko će biti dijagnostički vjerodostojni. Zato je naš zadatak naći ono što je najbolje na tržištu - izjavio je Beroš u <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/korona/3850470/beros-otkrio-za-rtl-vec-ovog-tjedna-50-posto-jeftiniji-pcr-testovi-na-koronavirus/" target="_blank">RTL-u Danas </a>osvrćući se na cijenu testiranja na koronavirus.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Maske obavezne od danas </p><p>Objasnio je da su PCR testovi koje se koristi u zdravstvenim ustanovama iznimne kvalitete i kakvoće, što opravdava njihovu cijenu, no na tržištu se razvijaju brojni drugi testovi koji dolaze u obzir.</p><p>Beroš je komentirao i preliminarne rezultate serološkog testiranja koji su pokazali da je oko 2,4 posto ispitanika bilo u kontaktu s koronavirusom.</p><p>- To je podatak koji je sukladan sličnim istraživanjima u svijetu. Ono što je meni bilo relevantnije jest da je 37 posto tih ispitanika, koji su bili u kontaktu s virusom, bilo bez ikakvih simptoma. Njih 67 posto imalo je određene simptome koje možda nisu ni pripisali koronavirus infekciji. To je jedna zanimljivost - rekao je Beroš.</p><p>Napominje da će trebati napraviti još puno istraživanja da bi se obuhvatila šira populacija i doznalo više o imunitetu koji se stvara nakon kontakta s koronavirusom.</p><p>- Ono što mene najviše zanima jest hoće li ta imunost biti privremena ili trajna. Ukoliko bi ona bila trajna, to bi bio veliki korak u našim spoznajama. Međutim, daleko smo od tog promišljanja - upozorio je ministar.</p><p>S obzirom na nove epidemiološke mjere, pozvao je sve kojima je to preporučeno, da nose masku.</p><p>Osobe koje imaju kronične respiratorne tegobe trebali bi od svog obiteljskog liječnika dobiti potvrdu da ne moraju nositi masku.</p>