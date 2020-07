Božinović: 'Ne smijete poslužiti kupca bez maske. Zovite 112 ili policiju ako treba intervenirati'

<p>Ministar unutarnjih poslova <strong>Davor Božinović</strong> komentirao je obvezno nošenje maski.</p><p>- Mi smo suočeni na globalnoj razini s jednom novom dinamikom širenja korone. Raduje činjenica da kao što smo i rekli da ćemo primjenjivati lokalne mjere, međutim postoje mjere koje će se primjenjivati na razini cijele države, to je nošenje maski. U ugostiteljskim objektima, trgovinama, javnom prijevozu - rekao je Božnović.</p><p>- Rukovodimo se po onome na što nam ukazuju brojne analize, to je da je jesen razdoblje u kojemu bi se mogli suočiti s većim izazovima, pa ovo razdoblje moramo iskoristiti da steknemo navike koje će nam biti neophdone kada će nam doći jesen. Zato smo odlučili da ponovno idemo i s press konferencijama jer služe i educiranju javnosti, a pitanje nošenja maski je sastavni dio te edukacije. Objasnit ćemo korisnost tih maski, pogotovo kroz jesen. Naš glavni pristup je obavještavati javnost - rekao je Božinović.</p><p>- Nastavit ćemo ljudima objašnjavati koliko su maske korisne. Naš temeljni pristup je obavještavati javnost, nije poanta u kaznama. Imat ćemo mjere koje će uključivati i sankcije. Nadamo se da neće doći do toga. Veliki centri imaju zaštitare gdje nije problem ne pustiti osobu bez maske, u malim trgovinama ne smije se poslužiti nekoga bez maske. Nema toliko policije ni inspekcija da mogu baš sve kontrolirati... Apeliramo na sve da zovu 112 ili policiju ako treba intervenirati - zaključio je.</p><p>Podsjetimo, Nacionalni stožer je zbog velikog porasta broja zaraženih korona virusom vratio svoje redovite presice i to počevši od danas.</p><p>U zadnja 24 sata u Hrvatskoj imamo 53 novozaraženih korona virusom, ukupno je to 3775 pozitivnih, rekao je Vili Beroš, te dodao da u zadnja 24 sata nije bilo preminulih od korone.</p>