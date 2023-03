Beroš pokleknuo na zahtjeve: Djelatnici Hitne korak bliže beneficiranom radnom stažu

To mora biti zajednički cilj! Podupirem beneficirani rad i sve druge mjere koje će spriječiti odljev kadrova te unaprijediti kvalitetu hitne medicine, rekao je za Dnevnik.hr ministar Vili Beroš.

U ministarstvu je danas održan sastanak ministra Beroša i radne skupine hitne medicinske službe. Danijel Šota, predsjednik Hrvatskog sindikata hitne medicine i Hrvatske udruge djelatnika hitne medicinske pomoći prvi put je u potpunosti izašao zadovoljan.

- Stao je na našu stranu. Naložio je pravnoj službi da se to što prije provede. Isprva su nam govorili da sami moramo izraditi elaborat, koji bi trajao godinama, a i koštao bi puno novca. Beroš je sam shvatio da to ne mora ići tako, već da se to uputi Vladi - dodao je Šota.

- Predali smo prijedlog zakona u proljeće, rečeno je da će do lipnja ove godine doći do Sabora. Nažalost neće stići do tada, ali imamo obećanje ministra da će ove godine sigurno biti riješeno - rekao je Šota.

- Jako sam zadovoljan. Drago mi je da se ministar nakon nekog vremena upleo u priču i što nadgleda rad radne skupine jer vjerujemo da će to ubrzati cijeli posao. 13. svibnja ćemo u Nastavnom zavodu za hitnu medicinu imati javnu tribinu, na kojoj ćemo predstaviti Zakon o hitnoj medicini - što on znači za djelatnike, ali i za same pacijente - najavio je Tomislav Petrušić iz udruge Hitna uživo 194.

- Uredbom će se osigurati pravo na skraćeni radni vijek kao što to imaju policija i vatrogasci - rekao je Petrušić.

