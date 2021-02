Nakon što je u javnost dospjela skandalozna priča iz riječkog KBC-a, Ministarstvo zdravstva pokrenulo je istragu, piše Dnevnik.hr.

Naime, doktori su Zorici Zrile u šestom mjesecu trudnoće, rekli da njena beba neće preživjeti zbog teške malformacije glave, a nakon toga su ju poslali kući da čekaju termin pobačaja ili da pobačaj u 22. tjednu trudnoće obavi u Sloveniji za 5 tisuća eura, jer navodno, u Hrvatskoj to nije legalno. Što nije istina.

- Na moje što sad mi kažu da odem u Sloveniju, odnosno, da kontaktiram Sloveniju daju mi jasne upute koja je Klinika i koji je broj, ali ne zapisanim putem nego usmeno da to ne ostane nigdje pisani trag jer to ne smiju kao reći. Inducirani porod ili porođaj se ne može obaviti u Hrvatskoj, imate u Sloveniji, tamo je liberalnija država i tamo je to dozvoljeno nakon 22. tjedna - rekla je potresena žena za Provjereno.

Inducirani porod i prekid trudnoće, na koncu, obavila je prije Božića u zagrebačkoj Petrovoj bolnici. U Sloveniji bi ih to koštalo 5 tisuća eura, dok se u Hrvatskoj on uredno obavlja. Iako je istraga pokrenuta, obitelj i dalje traži odgovore.

- U ponedjeljak će zdravstvena inspekcija Ministarstva zdravstva utvrditi što se dolje dešavalo. Zakon i stručno postupanje je jasno, mogućnost takvog zahvata u RH postoji i to je učinjeno, ali mi nije jasno zašto je došlo do ovakvog događaja, istražit ćemo - rekao je ministar Beroš.