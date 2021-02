Zorica Zrele iz Ičića, trudna malo više od 23 tjedna, u KBC-u Rijeka od liječnika je dobila informaciju da joj nerođeno dijete ima teške anomalije zbog kojih neće preživjeti. No umjesto da medicinski inducirani zahvat prekida trudnoće obave u tamošnjoj bolnici, liječnici su rekli trudnici da ode u Sloveniju i plati zahvat 5000 eura.

- Meni je to bila prva trudnoća i to više sam se osjećala beznadno i prepuštena sama sebi. Šest mjeseci mazila sam trbuh i razgovarala sa svojom bebom uvjerena da je sve u redu, a onda su mi rekli da postoji problem i doslovno me prepustili sebi. Svog mrtvorođenog Raula, kojeg sam prvi i zadnji put ugledala na patologiji, rodila sam u šestome mjesecu trudnoće, nakon tri dana provedena u zagrebačkoj bolnici, okružena majkama koje grle svoje bebe i raduju se svemu dok ja ležim tupa i iznemogla pokušavajući shvatiti gdje je nestala humanost zdravstva i riječkih liječnika - priča Zorica kroz suze.

Njoj i suprugu Vedranu prvo je dijete bilo kruna njihove ljubavi. Isprva je trudnoća tekla uredno. Svaki pregled do 21. tjedna trudnoće bio je uredan, a onda ginekolog kaže da ne može uočiti glavicu djeteta te šalje Zoricu na pregled u KBC Rijeka. Nakon tjedan dana čekanja napokon dolaze u bolnicu na pregled. Na tom prvom pregledu još nema sigurnih informacija.

No sljedećeg dana, na drugom bolničkom pregledu, stiže šokantna informacija. Dijete ima teške deformacije u razvoju, s dijagnozom anencefalije, odnosno nedostatka razvoja neuralne cijevi te velikog mozga i lubanje.

- Doktor iz KBC-a Rijeka koji je vodio pregled objašnjava da djetetu nema spasa i tu priča staje što se tiče njihove odgovornosti. Pozivaju se na nepostojeći zakon, što smo tek poslije doznali, da se inducirani porođaj od 22. tjedna više ne može legalno izvršiti u Hrvatskoj te da je to eventualno moguće dogovoriti u Sloveniji, koja ima drukčije zakone, spomenuvši nam i privatnu kliniku, međutim bez pisanog traga jer zakonski, rekli su, to se ne smije savjetovati - govori Vedran dodajući da im je isto to rekao i ginekolog iz Matulja. Nitko im, ukratko, nije dao jasne smjernice što dalje. Shrvani, odlaze po još jedno mišljenje u riječku bolnicu, no liječnik koji ih je primio, kažu, nije želio ulaziti u stručnost svojih kolega te je potvrdio njihovu prvotnu odluku. Zorica i Vedran kontaktiraju Ljubljanu, zahvat stoji 5000 eura, očajni su i prepušteni sami sebi. A onda, bez mnogo nade, odlučuju otići u zagrebačku Kliniku za ženske bolesti i porode u Petrovoj. Tamo su, tvrde, liječnici ostali zatečeni svim prethodnim zbivanjima te im rekli da zakon na koji se pozivaju riječki liječnici naprosto - ne postoji. Na kraju su liječnici u Petrovoj obavili inducirani porođaj, odnosno prekid trudnoće. Zašto ga riječki liječnici nisu htjeli obaviti, još nije posve jasno. Za komentar smo zamolili i upravu riječke bolnice, a ravnatelj, prof. dr. Alen Ružić, rekao je kako iskreno žali zbog ovog slučaja, o kojem nije imao nikakvih spoznaja prije medijskih upita. Istog dana, kaže, zatražio je uvid u medicinsku dokumentaciju, iz koje je vidljiva dijagnoza, ali bez pisanih preporuka za postupanje nakon postavljanja dijagnoze.

- Pacijentica je imala pravo na zdravstvenu zaštitu, a KBC Rijeka ima i stručno tijelo, dvostupanjsko Povjerenstvo za prekid trudnoće, koje odlučuje o specifičnim slučajevima. Odmah u nedjelju zatražio sam žurna očitovanja, a u ponedjeljak, 22. veljače, pokrenuo sam propisani interni postupak za utvrđivanje eventualnih nepravilnosti, koji je u tijeku – kaže prof. dr. Ružić dodajući da se u ovom slučaju niti jedan liječnik u KBC-u Rijeka nije pozvao na priziv savjesti.

Doc. dr. Gordan Zlopaša, pročelnik Zavoda za perinatalnu medicinu u Petrovoj, nije želio komentirati konkretan slučaj, ali nam je pojasnio kakva je općenito praksa u ovakvim situacijama. Kako je rekao, prvih deset tjedana trudnoće gleda se kao period u kojem žena po osobnoj odluci može prekinuti trudnoću, no poslije tog perioda za svaki prekid mora postojati dopuštenje etičkog povjerenstva bolnice. Ako postoje neoborivi medicinski dokazi da su anomalije ploda nespojive sa životom, prekid trudnoće može se obaviti i nakon 23. tjedna (koji se inače smatra granicom preživljavanja prijevremeno rođene djece). Odluku o tome donosi etičko povjerenstvo bolnice, koje razmatra slučaj svake pacijentice pojedinačno. Na odluku postoji i mogućnost žalbe.