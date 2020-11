Beroš pozitivan na korona virus

<p>Nakon što su mu se pojavili simptomi bolesti, ministar <strong>Vili Beroš</strong> obavio je testiranje na prisutnost koronavirusa te je jutros dobio rezultate testa da je pozitivan.</p><p>Ministar je stabilnog zdravstvenog stanja s blagom kliničkom slikom te nastavlja obavljati svoje obveze u izolaciji, pridržavajući se svih mjera epidemiologa, priopćili su iz Ministarstva zdravstva.</p><p>Podsjetimo, prošlog četvrtka se ministar testirao nakon pojave respiratornih simptoma, ali je bio negativan. </p><p>Premijer <strong>Andrej Plenković</strong> tijekom sjednice je dobio informaciju da je ministar pozitivan.</p><p>- Koliko vidim iz medija, dobro se osjeća, je li to točno - upitao je državnog tajnika Tomislava Dulibića.</p><p>- Je, sinoć me zvao, imao je temperaturu pa se testirao i jutros je pozitivan, ali dobro se osjeća - rekao je Dulibić na što je Plenković ustvrdio kako je to peti ministar pozitivan na koronu.</p><p>Iz Vlade su poručili kako nitko ne ide u samoizolaciju od ministara. - Ministar nije bio ni jučer ni prekjučer u kontaktu s članovima Vlade. Na užem kabinetu u utorak sudjelovao je online putem - poručili su.</p>