Beroš: 'Prekinite štrajk imamo rješenje'; Sindikat: 'Hoćemo, ali kada vidimo potpisanu uredbu'

Već tri dana štrajka oko 400 vozača, medicinskih sestara i tehničara, te oko 300 djelatnika zavoda za Hitinu medicinu striktno rade po pravilniku o sanitetskom prijevozu jer zakon im ne dozvoljava štrajk, a sada stiže i odgovor Ministarstva zdravstva koje za sve krivi nekadašnju vladu SDP-a.

- Vezano uz protest vozača saniteta kojim se traži usklađivanje koeficijenata za obračun plaća u skladu sa složenošću poslova, Ministarstvo zdravstva razumije opravdane zahtjeve međutim, ne može podržati nelegalni štrajk koji su sindikati organizirali protivno propisima. Navedeni stav naspram spomenutog štrajka utemeljen je prvenstveno na činjenici da su neopravdano zakinuti mnogobrojni pacijenti u cijeloj zemlji kojima je usluga sanitetskog prijevoza od izuzetne važnosti u liječenju i svakodnevnom obavljanju medicinskih usluga. Ministarstvo zdravstva i Vlada RH poduzimaju sve u okvirima financijskih mogućnosti da se riješi statusni i financijski problem zaposlenika u sanitetskom prijevozu star više od 11 godina iz doba Vlade SDP-a i njihovih koalicijskih partnera. Vjerujemo da će se vrlo brzo pronaći zadovoljavajuće rješenje tog pitanja - navode iz Ministarstva zdravstva.

U četvrtak u 8,30 sati zakazan je sastanak Sindikata medicinskih sestara u nadležnom ministarstvu povodom kojeg Sindikat poziva novinare pred zgradu Ministarstva.

- Bojim se da se sprema samo jedno u nizu već viđenih obećanja. Da su htjeli riješiti ovaj problem pozvali bi nas još jučer. Čini mi se da samo žele primiriti javnost jer je jučer ministar Beroš održao video sastanak sa svim ravnateljima domova zdravlja kojima je naloženo da dignu tužbe kako bi se osporio legitimitet štrajka. Nas s druge strane pozivaju na sastanak i opet žele da se nadamo rješenju. Dao Bog da sam u krivu - kaže nam Vladimir Markuš iz Sindikata medicinske sestre/tehničari. Navodi kako nema prekida štrajka dok ne vide potpisanu uredbu.

- Nećemo se dati opet prevesti žedni preko vode. tek kada vidio potpisanu uredbu od ministra Marića i premijera Plenkovića, prekidamo štraj, a do tada ćemo štrajkati još jačim intenzitetom. Nadi mi samo daje to što je danas zasjedao uži kabinet Vlade na kojem se razmatrao i naš problem pa se očito i sam premijer uključio u ovu problematiku što može značiti da imaju volje to i riješiti -zaključio je Markuš.

