Beroš: 'Rezervirali smo milijun i pol doza cjepiva protiv korone'

<p>Jučer je puštena nova aplikacija "Stop COVID 19", a do sada je skinuto više od 15.000 puta, rekao je u <a href="https://vijesti.hrt.hr/639047/beros-aplikaciju-stop-covid-19-preuzelo-15000-korisnika" target="_blank">Temi dana </a>ministar zdravstva <strong>Vili Beroš</strong>.</p><p>Naglasio je da je riječ o procesu koji je u svome začetku i to je europska inicijativa. EK preporučuje, pojasnio je, da sve zemlje koriste istu aplikaciju budući da su na početku pandemije, zemlje EU-a svaka koristila svoju aplikaciju.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Nova pravila Prve pomoći</strong></p><p>- Nitko ne može zamijeniti neposredan rad epidemiologa na terenu - njihove izvide, njihovo promišljanje i njihovu anamnezu. Međutim, ova aplikacija može pomoći u obavještavanju svih osoba koje su bile u kontaktu posljednjih 14 dana s pozitivnom osobom, rekao je ministar.</p><p>Aplikacija je, rekao je Beroš, dobrovoljna, anonimizirana, transparentna i privremena i sjajan je primjer solidarnosti. Pojasnio je kako aplikacija funkcionira i na koji način ju koristiti, one su prošle provjere europskih institucija.</p><p>Što se tiče insinuacija da ju neki političari na istaknutim pozicijama ne žele skinuti kako im se ne bi pratio mobitel ili lokacija, Beroš kaže da aplikacija u sebi ne sadrži mogućnost geolociranja, nije moguće niti na koji način doći do osobnih podataka korisnika.</p><p>Na pitanje što bi se trebalo dogoditi da skidanje aplikacije bude obavezno, ministar je rekao kako ne inzistiraju na određenim rješenjima, već apeliraju i educiraju građane. Očekuje da ljudi prepoznaju važnost aplikacije i ne vjeruje da će postati obavezna, iako je jučer rekao kako to nije isključeno.</p><p>- Puno je vjerojatnije, jer se o tome razgovara na europskom nivou, da korištenje aplikacije bude obavezno ako želimo putovati u zemlje koje imaju istu ili sličnu aplikaciju, rekao je.</p><p>Kompatibilnost naše aplikacije je, rekao je, velika s drugim jer je EK izdala određene smjernice. Osvrnuo se na rad Nacionalnog stožera, rekao je da su "njihovi rezultati u prvom poluvremenu više nego dobri". O metodologiji i načinu funkcioniranja kaže da je on u potpunosti ustavan i utemeljen po članku 16.</p><p>Glavna slovenska infektologinja Bojana Beović danas je rekla kako Hrvatska bilježi dva puta više zaraza od Slovenije uz manji broj testiranih, dodavši kako to znači da u Hrvatskoj stanje "nije sasvim pod kontrolom". Ministar Beroš je rekao da je Krunoslav Capak u svakodnevnom kontaktu sa slovenskim kolegom koji navodi da su naše mjere dobre i polučuju dobre rezultate. Dodao je kako nije siguran da je Beović naše brojke usporedila i s brojem stanovnika.</p><p>- Naše odgovorno ponašanje može dovesti do još boljih brojeva, rekao je.</p><p>Određene farmaceutske kompanije ulaze u završnu fazu ispitivanja cjepiva i već su potpisale predugovore s nekim zemljama vezano uz buduću distribuciju tih lijekova. Na pitanje jesmo li i mi potpisali neki predugovor, Beroš je rekao da jesmo.</p><p>- Postoji nekoliko velikih inicijativa, za sada su dvije najveće, od kojih je jedna na europskom nivou koje s različitim proizvođačima cjepiva koji su u ovom trenutku otišli najdalje u njegovom ispitivanju, potpisuju predugovore. Na europskom nivou, Hrvatska je potpisala jedan takav ugovor gdje smo rezervirali oko milijun i pol doza tog novog cjepiva. To sam potpisao prije dva dana, rekao je.</p><p>Dodao je da postoji još jedna globalna inicijativa za koju još nismo sigurni trebamo li joj se priključiti, a i svi predugovori imaju financijske akontacije.</p><p>- Novci nisu problem kada se pojavi novo cjepivo koje je relevantno, a do tada imamo dosta vremena i ispitivanja, rekao je Beroš.</p><p>Govorio je o tome koliko je vremena potrebno da bi se dobilo učinkovito i neškodljivo cjepivo, rekao je kako bi volio biti optimist, ali nije siguran koliko brzo će cjepivo doći, ali prepoznali smo važnost ovakvih inicijativa i priključili smo im se.</p>