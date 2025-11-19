Beroš, Roić i Rotim uhićeni su prije godinu dana. Evo gdje su danas, samo je jedan i dalje šef

Prije godinu dana uhićen je poznati liječnički trojac Beroš, Roić i Rotim u aferi Mikroskop, u kojoj ih terete da su nabavljali preplaćene mikroskope i zauzvrat primili mito. Tog 15. studenog 2024. policija je uhitila Vilija Beroša, koji je u to vrijeme bio ministar zdravstva, tadašnjeg ravnatelja Klinike za dječje bolesti u Klaićevoj, Gorana Roića, i Krešimira Rotima, koji je u to vrijeme obnašao dužnost pročelnika Klinike za neurokirurgiju u KBC-u Sestre milosrdnice. Provjerili smo gdje su oni danas, dok čekaju odluku o pravomoćnosti optužnice koja je protiv njih dignuta sredinom srpnja. Sva trojica i dalje se bave liječničkom profesijom, Beroš i Roić u javnom sektoru, a Rotim u svojim privatnim poliklinikama. Šefovsku poziciju jedino je zadržao Goran Roić, za kojeg smo doznali da je pročelnik Zavoda za dječju radiologiju u Klinici za dječje bolesti u Klaićevoj. Optužbe protiv nekad uglednih liječnika tiču se primanja mita, trgovanja utjecajem, zlouporabe položaja. Vilija Beroša terete da je primio 75.000 eura mita, a odmah nakon uhićenja premijer Andrej Plenković smijenio ga je s mjesta ministra zdravstva, no Beroš se nedavno, kako su ekskluzivno otkrila 24sata, zaposlio u KBC-u Sestre milosrdnice.

